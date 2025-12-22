José Hernández: «No creo que el turismo deportivo esté en una fase de saturación»

Con menos de un año de vida, hace unos días el consejero Poli Suárez dijo del Cluster de la Industria del Deporte que está todavía gateando. ¿Qué falta para verlo correr?

Creo que ya estamos caminando a buen ritmo, porque ya hemos aglutinado directamente a casi 400 empresas, entidades o autónomos de muchos sectores. Y esas son unas cifras muy buenas. Caminamos con paso firme para garantizar nuestro crecimiento y funcionamiento, dentro de un organigrama dirigido por Carmen Sosa que es la secretaria ejecutiva.

¿Sienten que el respaldo, a nivel global, que reciben ustedes y el deporte en general, de instituciones como el Gobierno de Canarias es cada vez mayor?

El deporte ha dejado de ser una maría para todas las administraciones públicas, desde el municipio más pequeño al más grande, pasando por cabildos y el Gobierno. Se ha ganado en peso y los presupuestos han ido aumentando, pero pensamos que tienen que seguir incrementándose progresivamente, sobre todo por la capacidad de recaudación de impuestos que tiene el sector.

¿Ve necesario o factible que Canarias cuente, como ya la tiene por ejemplo Cataluña, con una consejería independiente de Deportes?

Entiendo que Canarias todavía no tiene un nivel de madurez en el sector deportivo, público y privado, como Cataluña; nos llevan quizá 15 años de ventaja en ese sentido. Que el deporte vaya a mejor no necesariamente pasa por una consejería exclusiva de Deporte. Con la creación de la Viceconsejería de Actividad Física y Deporte ya se ha dado un gran paso. El camino es ese, dotar a las administraciones públicas del personal y presupuestos necesarios.

En la presentación del impacto de la industria del Deporte también se expusieron deseos y necesidades a abordar a corto o medio plazo, caso de la Ley de Mecenazgo, aumentar los presupuestos, bajar el IGIC... ¿Qué es más necesario y urgente de todo ello?

Si tuviera que pedirle una única cosa a los Reyes Magos sería que los incentivos fiscales que tiene la cultura, tanto a nivel nacional como regional, se fotocopiaran en el deporte. Esos incentivos fiscales permiten a empresas y autónomos dotar parte de su RIC en fomentar la cultura, por lo que sería clave que llegaran también al deporte.

¿Y no tendrá el mismo valor la Ley de Mecenazgo?

Será muy importante, pero realmente donde se verá un cambio es con esos incentivos fiscales, que ayudarían a que el deporte base mejore dentro de un escenario actual con clubes y federaciones que malviven, ya que es imposible que todo el dinero público destinado mejore todos sus problemas.

¿Dejaría en un segundo plano la opción de que el IGIC se tribute al cero por ciento?

Sería lo segundo que pediría. Que el IGIC tribute al tipo cero, como los servicios sanitarios, me parece no solamente fomentar la práctica de ejercicio, sino que además sería una medida coherente. Podemos penalizar a las bebidas azucaradas, al tabaco, al alcohol... pero no podemos penalizar al ejercicio, porque el ejercicio reduce el gasto sanitario y el gasto farmacéutico.

¿Pero si se baja el IGIC, también podría descender lo recaudado?

Quizá el ratio bajaría y pasaríamos de recaudar 3,4 euros por euro invertido, a unos 2,5, pero a la vez se estaría fomentando una industria y la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo.

Volviendo a lo de los incentivos fiscales, ¿la misma debería ser sobre todo para clubes de élite que parece que no se sostendrían sin grandes cantidades de ayudas públicas?

En un escenario de incentivos fiscales, y vuelvo a poner de ejemplo la cultura, existen dos agentes principales: el financiador y el productor, que en el caso del deporte es el club. Y ahí debe ser el político el que decida a dónde van esos incentivos fiscales. ¿Al club de élite, al de base, al inclusivo, a todos? Es una decisión política.

¿Y para el Cluster del Deporte, cuál sería la prioridad?

En el Clúster tengo a todos los sectores, por lo que defiendo al deporte federado de base y al de élite. El de élite es un referente para esos niños que están empezando, y a la vez hay que fomentar a esos jóvenes.

¿Pero ve lógico que haya clubes de máxima categoría que prácticamente se sostienen de manera en exclusiva con lo que reciben de las subvenciones públicas?

Lo que sí afirmo es que todo el deporte de base y de élite están, ahora mismo, sufriendo un agravio comparativo con la cultura. Yo mismo, como empresario, financio la cultura porque es lo que me da incentivo fiscal, pero preferiría financiar el deporte. Y tengo claro que un gran porcentaje de financiadores preferiría lo mismo, y más aún con el deporte de su territorio. Hay que trabajar en esa línea antes de pensar en la sostenibilidad de los clubes por una mayor o menor participación pública. Sí es verdad que las administraciones tienen que velar y fomentar, pero no deberían ser los propietarias de un club.

Los datos que manejan hablan de un impacto del Deporte del 4,45% del total del Producto Interior Bruto de Canarias. Pero no sabemos su comparativa con otros sectores...

Es cierto que no existe un ranking porque al final cada sector productivo calcula su PIB, pero no hay nadie lo ha clasificado de manera general. Y seguro que saldríamos ganando, porque, por ejemplo, el impacto directo de la industria del tabaco es del 0,33. El Turismo está casi en un 40, y ya luego hay otros sectores, como la construcción y el audiovisual, que también son fuertes.

¿Hay un anhelo concreto de hasta dónde debe crecer ese 4,45% a corto plazo?

Si tenemos en cuenta el PIB de Canarias y su número de habitantes, estamos sobre los 1.200 euros por habitante, algo muy similar a Madrid, cuyo peso del deporte es de un 3%. Y esas son cifras buenas ¿Dónde está la principal carencia en nuestro sistema deportivo? En el deporte base y federado. Las administraciones hacen un esfuerzo enorme construyendo instalaciones, pero al final existen más clubes que instalaciones. Y luego por no hablar de la profesionalización, porque quitando a los equipos de élite, los clubes viven del voluntariado. Eso hay que mejorarlo, en forma de profesionalización, por medio de patrocinios y un incremento progresivo de la aportación pública. Pero sobre todo captando recursos del sector privado, que es mucho más flexible que el público.

Voluntariado y deporte base... ¿Es precisamente ese nexo una de las causas de que en deportes se creen 10 empleos por cada millón invertido, cuando la media general es de 16?

No es una cifra muy mala, pero claro que la empleabilidad es mejorable. El deporte federado y profesional tiene un gran peso, pero también conocemos que viven, en gran parte, del voluntariado o de contratos laborales en precario. Es algo muy difícil de resolver a corto plazo, pero hay que intentarlo.

¿Y eso no tiraría abajo ciertos chiringuitos de clubes que hasta ganan dinero a costa de ese voluntariado?

No creo que sea así, sino que son los clubes a los que les encantaría profesionalizarse. No pienso que nadie tenga ningún chiringuito montado, sino que el deporte base hace lo que puede. ¿Puede haber casos de algún club en concreto al que no le interesara? Lo dudo. Entiendo que todos, cada vez más, quieren técnicos de calidad y formados, y personal administrativo al frente que lleve la gestión.

Pero eso implica pagar más...

Como el resto de sectores. Está claro que se encarecerían los presupuestos de clubes y federaciones deportivas, pero eso tendría que ir acompañado de la llegada de una mayor cantidad de recursos económicos. El camino es claro, pero no va ser una cuestión de un día para otro.

Por cifras, el turismo deportivo es el motor con mayor fuerza de esta industria, ¿pero no es también el más limitado por las restricciones que lleva intrínsecas Canarias?

El turismo deportivo en Canarias supone el 14 % de los turistas que vienen; o lo que es lo mismo, unos tres millones que vienen con esa motivación casi única y exclusiva. Ahora mismo los problemas de capacidad de carga no lo estamos teniendo con el deporte turístico, sino con la parte alojativa. Canarias es una cancha al aire libre que puede acoger muchísimos eventos turísticos de todo tipo. No creo que el turismo deportivo esté en una fase de saturación ni mucho menos; todavía posee mucho margen por delante.

Dentro de ese turismo deportivo, ¿de que es más partidario, de sumar grupito a grupito o con grandes eventos? ¿Qué tendría más impacto?

Lo respondo con un ejemplo. En las empresas canarias que se dedican al ecoturismo, deportes náuticos, ciclismo y actividades de ese tipo, prácticamente el 100 % de ese gasto turístico se queda aquí. Si hablamos de un gran evento deportivo quizá lo que queda es más otro tipo de valores, caso de la marca Canarias como destino saludable y sostenible. No creo que haya uno mejor que otro, sino que entiendo que todos tienen su hueco y que hay que fomentarlos por igual.

¿Hasta qué punto podemos calificar como impacto negativo el hecho de que no venga la Vuelta a Canarias?

No va a tener un impacto negativo, pero también es cierto que no nos vamos a disfrutar de sus impactos positivos. Cualquier gran evento que venga a Canarias, sobre todo aquel de reconocido prestigio y de repercusión internacional en lo que distribución de imágenes se refiere, es bueno. Lo importante es realizarlos respetando el medio ambiente y la sostenibilidad, y sobre todo pensando también en la economía local. Por ejemplo, con la Vuelta a España habría que pensar en cómo está el ciclismo en Canarias, cuántos clubes hay... Por eso entiendo que las políticas públicas que fomenten este tipo de eventos tienen también que pensar en el legado que ese evento deja el territorio. Espero que venga pronto.

En los últimos tiempos se están instalando numerosos gimnasios de grandes dimensiones. ¿Son solo una fiebre o han venido para quedarse?

No es una fiebre. El deporte es una realidad y en auge, pero no porque sea una moda, sino porque ya es un hábito, ya sea desde el punto de vista nutricional o de ejercicio. En Canarias hay más de un millón de habitantes que realizan actividad física, de los que solo un 20 % la hacen por medio del deporte federado. Pero hay 800 mil canarios que no, y ahí es donde el sector privado, detectando las oportunidades, ofrece aquello que cree que la población está demandando. Y esa demanda pasa por los centros deportivos, pero de todos los tamaños, y no obligatoriamente de macrocentros, sino que también hay un auge de centros pequeños. También está ese otro auge muy bonito, el de los profesionales de la salud que están trabajando con sectores concretos. Hay muchos nichos de mercado que están surgiendo porque es una necesidad de la sociedad, no porque sea una moda.

¿Y hay riesgo de que el boom de modalidades como el trail las haga morir de éxito?

Todas las crisis de crecimiento son crisis. Y ha sucedido cuando se ha puesto algo de moda como el trail, el crossfit, y ahora el hyrox... Pero benditas crisis, porque peor es estar en el sofá sin hacer nada.

Uno de los retos que el Cluster habla de alcanzar es el de llegar a ese 41 % de la población que no practica ningún deporte. Pero a su vez ese sedentarismo va ligado con otros aspectos como una mayor tasa de obesidad, una menor renta y una educación más deficiente. No parece que la mejora esté en manos de los responsables del deporte...

No, eso es una realidad. La Fundación Gasol ha realizado el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil, y del se extrae que más del 50 % de las familias con niños con sobrepeso, no lo reconocen. Y si no lo reconozco, ¿cómo lo voy a mejorar? Por eso hay que fomentar, pero también hay que educar para acabar con ese problema de raíz.

Pero un cluster de deporte no puede arreglarlo por sí mismo...

Pero sí podemos liderar esa solución. Un problema complejo como puede ser la obesidad infantil se tiene que resolver con soluciones complejas y multidisciplinares. Por eso creo que hay que ir de la mano de las universidades para abordar todos los planos. La administración pública tiene unos recursos limitados, por lo que es obligado establecer alianzas de colaboración público-privada.

También ha defendido que debe haber en las administraciones gente con peso, conocimiento y experiencia. Pero eso no se puede hacer por encargo, ni es sencillo conseguir ese modelo de personas...

A veces haber sido un buen cocinero no significa que tengas un buen restaurante. Y haber sido un buen deportista no significa que seas un buen gestor deportivo. Sin embargo, si logramos que un buen cocinero sea un buen empresario, tendremos un excelente restaurante. Y si logramos que un deportista tenga la formación adecuada y sea un buen gestor deportivo, tendrá una visión magnífica del deporte porque lo vivió desde dentro. Por lo tanto, el político gestor deportivo no tiene por qué ser un exdeportista, algo que era habitual hace 30 años, aunque ya de forma natural todos los partidos ponen al frente de deporte a personas muchísimo más preparadas y formadas que antes. Que sea un político con peso.