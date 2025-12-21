El Tenerife B corta su mala racha en el campo del Sanse

El Tenerife B cogió aire y puntos en su última cita del año. En un partido más práctico que brillante, el filial blanquiazul ganó en Matapiñonera con el doblete de un Viti en racha a un Sanse —segundo clasificado— que casi no encontró vías para mostrar debilidades de su rival. La quinta victoria a domicilio, además, deja al Tenerife a un paso de volver a los puestos de promoción si saca adelante el partido aplazado frente al Rayo Vallecano B.

Mazinho pudo contar, por fin, con el regreso de Julen Zubelzu emparejado como central izquierdo con Kevin Martel. La reaparición del capitán tras un mes lesionado devolvió a los laterales a sus sitios naturales y un punto de solvencia a la zaga del Tenerife, muy penalizada otras veces sin el donostiarra. Repitieron en la dupla de medios Yerover y Dylan, además de Viti como delantero, una apuesta de éxito del técnico, como luego se vio.

El filial no le hizo ascos a un partido en el que buscaba recuperar crédito y sensaciones. Tiró sin miedo la presión arriba y fue paciente tras recuperar para encontrar pases de seguridad y cambios de orientación que le alargaran los ataques. La consecuencia fue que el grupo de Manolo Sanlúcar cayó en la desesperación y el Tenerife —con pocas caídas por las bandas, es verdad— hizo buena la estrategia a falta de llegadas con la pelota jugada.

Así, de un tiro libre lejano en el que Dylan descartó un lanzamiento a puerta nació el 0-1. Omar la puso en el área a la aparición en carrera de Ybarra, raudo para colocarla en el área pequeña, donde esperaba Viti para firmar su primer zarpazo de la mañana, un remate cruzado imposible para Lejárraga. De ahí el descanso, el Tenerife guardó la ventaja a la espera del segundo acto.

Obligado a hacerse con la iniciativa, el Sanse salió impetuoso tras la pausa, tanto que andados tres minutos Álex Blanco —multiplicado como lateral y segundo extremo— puso las tablas con un disparo desde la frontal que se ensució solo y despistó en la respuesta a Aragoneses.

De vuelta a los orígenes, los de Mazinho olieron la sangre con la fragilidad de los centrales. En cinco minutos, Trilla encontró una vía directa con Viti para que, en la jugada más brillante del encuentro, controlara y tirara con su pierna ‘mala’. Pifiada la marca de Lafarge, de izquierda se habilitó el portuense un control de primeras y un remate soberbio de siniestra que agarró vuelo —imparable— a la escuadra.

Con un tercio largo por consumir, los cambios de Mazinho —el versátil Joel Pérez como falso media punta por delante de los pivotes; los extremos y el ariete refrescados— dieron músculo al filial, que solo sufrió con un cabezazo de Fer Ruiz (78’) que Aragoneses anuló con una parada a mano cambiada brillante. Luego, Adri Toledo (86’) y hasta Marcos Marrero (90+3’) pudieron lustrar aún más un triunfo que solo tuvo un merecedor.