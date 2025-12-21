El Real Unión remonta al Herbania en la recta final

El Real Unión remontó en la recta final el gol inicial del Herbania (2-1). El cuadro majorero se adelantó al inicio de un primer tiempo con llegadas claras por parte de ambos equipos. Por su parte, los tinerfeños mejoraron cerca del descanso pero se toparon con un inspirado Tony bajo palos; que no pudo hacer nada para evitar los dos goles consecutivos en los compases finales.

El primer aviso lo dio Javi Yanes con un trallazo al larguero desde la frontal; sin embargo, el primer gol cayó del lado majorero en su primera llegada clara a los ocho minutos, tras un balón largo de Amine sobre Dani, que se internó por la derecha y cedió a Aythami para que rematase en boca de gol. En el 20’, Ebrima robó en la frontal del área contraria y obligó a Yan Carlos a desviar por bajo a córner; en el saque de esquina, Yared se topó con el larguero buscando el gol olímpico. Poco después, en plena fase de ida y vuelta con ocasiones claras en bandos, Andriu cabeceó al travesaño un centro de Vitolo de falta lateral, y en la réplica visitante, Dani tiró fuera en situación de mano a mano.

El Real Unión se mostró más cómodo durante los compases previos al descanso, pero se topó con un inspirado Tony bajo palos. El portero se empleó a fondo para evitar el gol tras un centro desviado por un defensor hacia su propia meta.

Al regreso de vestuarios, el Herbania dio un paso atrás y trató de conservar su ventaja ante un cuadro santacrucero más vertical. Tony volvió a salvar a los suyos con una intervención de mérito al desviar a la madera el intento de Soto, pero no pudo evitar el empate en el 79’, obra de Nico al rozar lo justo para enviar a la red un centro de Callejo.

Solo tres minutos después, tras un centro de falta lateral que la zaga no supo despejar, llegó la remontada de Javi Yanes al recoger el balón muerto en el área. Tras ello, el conjunto portuense se vio obligado a volcarse a la desesperada, pero no encontró los espacios para hacer daño a un equipo tinerfeño que rozó el tercero en el descuento por medio de Nico, pero el poste lo evitó y el 2-1 fue definitivo.