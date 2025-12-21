El Costa Adeje remonta y se planta en cuartos de final

El Costa Adeje Tenerife Egatesa saldó de la mejor manera posible una de las semanas más convulsas de su etapa más reciente tras la inesperada salida de su técnico Eder Maestre a raíz de las desavenencias surgidas con la directiva del club a pesar de su quinto puesto en la Liga F. Carpetazo a días revueltos a lo grande, clasificándose las de Adrián Albéniz –ayer técnico interino– para los cuartos de final de la Copa del Reina tras eliminar a domicilio al Sevilla CF (1-2), conjunto al que ya había vencido en los primeros compases ligueros (0-4) y ante el que en esta ocasión tuvo incluso que remontar un adverso 1-0.

El encuentro de octavos no comenzó de la mejor manera para las blanquiazules, ya que en el minuto 9 las locales se adelantaron en el marcador. Lo hicieron las hispalenses gracias a Inma Gabarro, que conseguía ganar la línea de fondo y, ante una cierta pasividad de la defensa tinerfeñista, lograba batir, con un fuerte disparo, a Nay Cáceres para hacer el 1-0 en el Jesús Navas. Lejos de que este resultado afectara a las tinerfeñas, las futbolistas del CD Tenerife continuaron con su plan de partido y poco después, en el minuto 12, Amani lograba empatar al recoger un balón suelto dentro del área tras un saque de esquina ejecutado desde la derecha por Natalia Ramos.

Baja el ritmo

La primera mitad destacó por la igualdad sobre el terreno de juego, pero, poco a poco, las blanquiazules comenzaron a controlar el partido. Aleksandra lo intentó desde lejos (25’), pero su tiró se marchó alto. El conjunto visitante comenzó a imponer su ritmo, generando algunas ocasiones a balón parado, si bien es cierto que con el paso de los minutos el encuentro fue perdiendo en intensidad. Eso sí, justo antes del intermedio, las de Adrián Albéniz volvieron a poner una marcha más y se acercaron con más frecuencia y peligro a la portería defendida por la exblanqiazul Cheza.

Tras el 1-1 con el que se llegó al descanso, el comienzo de la segunda mitad no pudo ser mejor para el Costa Adeje. Así, y tras apenas dos minutos de juego, un centro envenenado desde la derecha de Cinta Rodríguez no encontró la conexión con Gramaglia, pero la argentina estorbó lo suficiente para que el balón llegara al fondo de la red tras una indecisión de la guardameta local y su central. Se adelantaban así las tinerfeñas, que unos minutos más tarde pudieron sentenciar con un mano a mano de la propia Paulina Gramaglia tras un buen pase filtrado de Ouzraoui. El disparo de la delantera, sin embargo, lo detuvo Cheza.

Aire con los cambios

Los cambios buscaron darle aire y energías renovadas a las futbolistas de ambos equipos. Castelló e Iratxe entraron por parte de las blanquiazules, y la tinerfeña marcó en su primera jugada, pero la colegiada anuló el tanto por fuera de juego. El Sevilla, necesitado, apretó todo lo que pudo y fue ahí cuando apareció Nay Cáceres. La venezolana firmó dos intervenciones consecutivas superado el minuto 80, la primera a un disparo lejano, y la segunda, desviando a saque de esquina un despeje fallido de su defensa.

Descanso hasta el 11

Después de esos sustos, y tras casi cinco minutos de tiempo añadido –en los que Gramaglia reclamó un posible penalti por un pisotón–, la colegiada decretó el final del encuentro, certificando el pase del Costa Adeje Tenerife Egatesa a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Una eliminatoria para la que también se han clasificado el Athletic Club, el Real Madrid y el Badalona. Ahora, el Costa Adeje no volverá a la competición hasta el 11 de enero, fecha en la que visitará al Deportivo Abanca (11:00) en el partido con el que se cerrará la primra vuelta dentro de la Liga F.