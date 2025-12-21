Broche de oro al 2025 del Cisneros La Laguna

Parece cierto eso que dicen de que lo mejor para el final. El Cisneros La Laguna echó el telón al 2025 con una victoria de mucho mérito ante un poderoso Pamesa Teruel (3-2). Con las emociones a flor de piel durante casi dos horas y media, los tinerfeños acabaron sonriendo, pues el triunfo les permite irse de vacaciones con una alegría extra y, además, clasificarse para la Copa del Rey.

El partido fue bonito desde el comienzo, con una batalla constante entre el bloqueo turolense y un Cisneros coral (8-9). La igualdad la rompió Fabián Flores con tres gorros consecutivos, con Fran Duque uniéndose poco después a la fiesta defensiva para obligar a Fabián Muraco a pedir tiempo muerto (15-12). La tendencia local se mantuvo hasta que Sergio Noda puso la guinda al primer set (25-20).

Un par de errores cisneristas al arrancar el segundo periodo hicieron que los laguneros tuvieran que remar casi desde el principio (3-5). Miguel Rivera juntó filas con el 8-11 y, aunque consiguió despertar a los suyos, Teruel evitó una y otra vez que el Cisneros igualara la contienda. Tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo, y Noda fue el encargado de hacerlo con dos acciones de mérito (16-16). Incluso los locales se pusieron por delante, pero a los turolenses no les tembló el pulso y se llevaron el set (22-25).

El Cisneros recuperó su mejor nivel en el arranque de la tercera manga, aunque no logró distanciarse hasta la irrupción al saque de Frac (15-10). La alegría fue efímera, pues los visitantes empataron a 18. En un toma y daca, los insulares firmaron un 3-0 (21-18) que parecía definitivo. Frac dejó a los suyos con tres bolas de set (24-21), pero los cisneristas no lo cerraron y el final se convirtió en una guerra que cayó del lado aragonés (26-28).

El cuarto set comenzó cuesta arriba (2-4), aunque los laguneros supieron rehacerse (8-8). Sleurink y Hugo López se sumaron a Noda, pero Teruel seguía firme (15-16). En los compases decisivos, los visitantes se pusieron 20-23, pero tras el tiempo muerto, el Cisneros salió con el cuchillo entre los dientes. Igualaron a 23 y, con Hugo López brillando, un bloqueo de Flores llevó el duelo al tie-break (27-25).

No había mejor forma de cerrar el año que con un quinto set entre dos grandes. El Cisneros arrolló desde la defensa y, con 14-8, un saque a la red visitante desató la locura en el Ríos Tejera. La victoria permite soñar en la Copa del Rey 2026 antes de unas vacaciones cortas y un próximo viaje a Melilla.