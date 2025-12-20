Vacío en el reglamento con beneficio de futuro

Una puerta cerrada para abrir otras en el futuro. Pichón Trail Proyect, la ONG que trabaja para ayudar a los afectados por la esclerosis múltiple, se ha topado este fin de semana con un revés del que, paradójicamente, podría salir favorecido –y por extensión el deporte inclusivo en general– de cara a próximas citas.

La citada organización pretendía participar mañana en la Media Maratón de Tacoronte con una silla de ruedas de competición diseñada para carreras de asfalto. Una especie de versión adaptada de la ya clásica joilette y adquirida por medio de la Fundación DISA. Un modelo que ya usado en maratones como los de Nueva York, Barcelona, Sevilla o Valencia. La idea de Pichon Trail, salir con ella en la modalidad de los 10 kilómetros.

Tras un primer contacto con el Ayuntamiento de Tacoronte para que se abriera un hueco específico en el formulario de inscripción, la ONG vio cómo, pese al teórico visto bueno inicial, pasaban los días y no recibía la confirmación definitiva. Tras nuevas llamadas, se indicó a Pichón Trail que se le denegaba este permiso «por motivos de seguridad»... pero sin especificar cuáles.

En un comunicado emitido en estos últimos días la ONG destaca que «en ningún punto del reglamento de la prueba se especifica que no se permita la participación con este tipo de silla», resaltando además «la contradicción» que se ha producido al llevar a cabo «una carrera adaptada para handbike y para personas con diversidad funcional». «No comprendemos el motivo de la exclusión», añaden en la misiva. Ha sido precisamente ese vacío en el reglamento el que ha dejado a Pichón Trail fuera de la Media de Tacoronte y sin la posibilidad de «visibilizar que la inclusión real no se queda en las palabras ni en los reglamentos, sino que se materializa en decisiones valientes y coherentes».

Atado de manos al no contar con luz verde por parte de la Federación Tinerfeña de Atletismo –encargada de la vertiente disciplinaria de la prueba–, el consistorio de Tacoronte reaccionó a esta situación demasiado tarde, aunque esa rectificación ha llegado con intenciones constructivas. «Ha sido una confusión. Quizá ha faltado algo de diálogo y a la vez había temor de que se pudiese producir algún tapón, porque además en esta edición se han homologado por la Española las tres distancias», señalaba ayer Yaiza Díaz, concejala de Juventud y Deportes. «Me queda muy mal sabor de boca y lamento esta situación, porque en nuestro ayuntamiento sí creemos realmente en el deporte inclusivo», recalcó la edil.

Díaz remitió a Pichón Trail un escrito de «sinceras disculpas» a la vez que hizo un último intento para contar con su equipo en la prueba de mañana, invitación que la ONG ha declinado ya que ante la negativa inicial tacorontera sí tuvo luz verde para tomar parte en la San Silvestre de Los Realejos, a celebrar mañana por la tarde.

Agradecida por «el tono dialogante y respetuoso» de Pichón Trail durante estos días, Díaz dejó claro que «tras las fiestas queremos sentarnos con ellos para realizar las modificaciones pertinentes en el reglamento y que su participación sea posible a partir de la siguiente edición de la Media». Lo que parecía un retroceso puede acabar siendo un paso al frente para el deporte inclusivo y que iniciativas como la de Pichón Trail no se topen nunca más con una puerta cerrada. n