El billete para la Copa del Rey pasa por el Ríos Tejera

El 2025 toca a su fin con el Cisneros bien posicionado y con la mira puesta en un billete para la Copa del Rey. Para conseguirlo, le basta con un resultado favorable hoy (19:00 horas) ante el Pamesa Teruel VB en el Ríos Tejera. Un triunfo, incluso en el tie-break, clasificaría de forma directa al conjunto lagunero para la cita copera. En caso de derrota, aún podría colarse si Unicaja –octavo– no logra la victoria o si San Roque –undécimo con 8 puntos, pero con un encuentro menos (el que fue aplazado la semana pasada y que podría disputarse en enero)– tampoco suma de tres. En última instancia, el Cisneros tendría otra bala: ganar ese duelo pendiente que pondrá fin a su primera vuelta.

Con dos triunfos consecutivos –frente al Voleibol Leganés (1-3) y al Servigroup Playas de Benidorm (3-1)–, el plantel cisnerista aspira a cerrar el 2025 con una alegría ante su afición. No obstante, la misión se presenta exigente, ya que el Pamesa Teruel llega como quinto clasificado, con 16 puntos en su haber. Eso sí, los aragoneses aterrizan en Tenerife pocos días después de caer con claridad en Melilla (3-0).

Fabián Flores asegura que este encuentro se afronta «mucho mejor» después de haber sumado los tres puntos en Benidorm. «Estoy contento por el rendimiento del equipo en una semana atípica», indicó el central argentino. El 6 cisnerista espera un duelo «muy difícil» ante el Pamesa. «Será muy importante lo que hagamos nosotros al ser los locales, y que sea el último partido del año nos dará un plus», apunta.

Para hoy, el Cisneros ha lanzado una iniciativa solidaria en la que cada entrada costará solo un euro y dará acceso a dos personas al pabellón Juan Ríos Tejera. La recaudación íntegra irá destinada a Gambia, dentro de la campaña del Colegio Cisneros Alter: «Juventud Solidaria: Por el importe de una tableta de turrón». Una acción que lleva cuatro décadas tendiendo puentes de ayuda cada vez a un fin diferente. Esta edición busca mejorar la vida de niños y niñas de siete de las zonas más vulnerables del país africano.

Derbi en la Superliga 2

En la Superliga 2, destaca en féminas el derbi entre el Arona y el Cuesta Piedra en el Grupo A (17:00). En el Grupo B, el Élite El Rosario recibe al Premiá de Dalt (16:30), y en el C, el Aguere hace lo propio con el Atarfe (16:00). En chicos, el Cisneros B visita al Mediterráneo (13:00), mientras que el Arona Spring in Motion recibe al Roquetes (19:30). n