El ascenso más tempranero de Canarias llega en diciembre y en una liga de solo cinco equipos

En un rincón del Archipiélago, diciembre ya sabe a ascenso. En un mes en el que las ligas empiezan a desperezarse y los objetivos de los clubes todavía se plantean en condicional, la Unión Deportiva Valle Frontera ya ha hecho los deberes. El equipo rojiblanco, campeón del grupo herreño de Segunda Regional, selló el pasado 7 de diciembre y por la vía rápida su ascenso a Primera, tras imponerse por 5-3 al Atlético Pinar B en el Complejo Deportivo Álvaro Rodríguez López. Es, por tanto, momento de hablar de fútbol herreño, del Valle Frontera y del ascenso más tempranero de toda Canarias.

El combinado dirigido por Gustavo Gutiérrez ganó todos sus partidos y garantizó, de la forma más inmediata, su regreso a la categoría de la que había caído la temporada anterior. La liga para el Frontera está, a efectos prácticos, vista para sentencia –le queda un último compromiso este sábado ante el Barrio–. Y no, la explicación no está solo en una superioridad apabullante –que la hubo–, sino en la propia arquitectura del fútbol herreño.

Como cuenta Gutiérrez, la competición «se decide tan pronto porque son muy pocos equipos». En concreto, cinco. Cinco equipos –Valle Frontera, Pinar B, Concepción, Barrio y Restinga B– en una Segunda Regional que, a diferencia de otras temporadas en las que se jugaban a tres vueltas y el calendario se estiraba, este curso se ha resuelto en dos. Ocho partidos, y fin.

Todo queda en casa

¿Más singularidades de una liga que bien podría ser objeto de estudio? Las hay. Cada sábado se disputa la jornada –dos partidos por fecha– y siempre hay un equipo que descansa. Los entrenamientos se concentran en dos días por semana. Y, como es lógico, nada de desplazamientos entre islas, todo queda en casa.

Este escenario, aunque excepcional en Canarias, no es único en el mundo del fútbol. Existen precedentes aún más extremos. El caso más citado es el de la Liga de las Islas Sorlingas, en el Reino Unido, reconocida por el Guinness como la más pequeña del planeta. Allí solo compiten dos equipos, que se enfrentan entre sí hasta 17 veces en una temporada para completar un calendario mínimamente competitivo. En El Hierro no se llega a ese punto.

Dicho esto, el ascenso del Frontera no se explica solo por el formato. El conjunto del municipio más occidental de España ha sido, desde el inicio, el rival a batir. Admite el timonel de su nave que «esa era la idea desde el principio». Relata, además, que después del descenso del curso pasado, el club logró amarrar a buena parte del núcleo duro. «Se quedaron como siete u ocho jugadores que han jugado en Primera y también en Preferente», una ventaja que se nota «al estar aquí, en Segunda, y al haber tan pocos equipos».

A eso se le suma un ingrediente no poco menor: el identitario. La plantilla es cien por cien herreña. «Todos son de aquí», apunta Gutiérrez. Y eso no es cualquier cosa. Porque en una isla de poco más de 11.000 habitantes, armar un equipo íntegramente local no es un simple detalle.

El ascenso aterriza, además, en una temporada cargada de simbolismo para la entidad rojiblanca. La UDV Frontera celebra su 50 aniversario. Medio siglo siendo el estandarte del fútbol herreño, con capítulos incluso en la Tercera División. Una efeméride redonda que, curiosamente, coincide con su paso por la categoría más baja del fútbol español. «Es un poco triste porque hacía mucho tiempo que no se bajaba a Segunda», reconoce Gutiérrez, aunque también lo ve como un punto de inflexión: «A veces es necesario poner los pies en el suelo y empezar de cero».

¿Y ahora qué?

Con la liga sentenciada, ¿qué hace un equipo que asciende en pleno diciembre? Lejos de bajar la persiana, el Frontera todavía tiene varios capítulos por escribir. El cuadro rojiblanco se coronó campeón insular de la Copa Heliodoro y aguarda rival para un cruce, en febrero, ante un representante de Tenerife o La Palma.

Además, disputará una segunda competición –una especie de copa– una vez clausurada la liga. Participarán los mismos cinco equipos y los cuatro primeros accederán a semifinales y, después, a la final. Un formato ideado para «alargar un poco más la competición» en un contexto donde el calendario se queda corto.

Con la mirada puesta en lo que viene, el técnico Gustavo Gutiérrez no piensa bajarse del barco. «Me gustaría seguir», confiesa. Valora el ambiente construido esta temporada, un grupo al que no quiere renunciar. La idea de cara a la Primera Regional es reforzarse, sí, pero sin desnaturalizar el ADN del equipo.