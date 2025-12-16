Natación
El Centro de Deportes Acuáticos abre sus puertas
La instalación estrena sus piscinas tras superar las pruebas técnicas y ofrecerá servicios tanto para el público general como para deportistas de alto nivel
El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), espacio deportivo del Cabildo gestionado por la empresa pública Ideco, ha abierto sus puertas al público en general para el uso de las piscinas de la instalación, que estará abierta de lunes a viernes en horario de 06:00 a 22:00 horas y los sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas.
El CDAT, ubicado en la calle Luis Lavaggi de Puerto de la Cruz, nace con una vocación insular y con el objetivo de atender tanto las necesidades deportivas del público en general como las de deportistas de alto nivel, además de ser apta para grandes competiciones y concentraciones de tecnificación.
Tras las diferentes pruebas realizadas en las últimas semanas para comprobar el buen funcionamiento de la instalación, ayer entraron los primeros usuarios para entrenar y disfrutar de la zona acuática en tanto que el resto de servicios se irán abriendo de forma gradual.
Situado en una parcela de 6.000 metros cuadrados en la zona del Peñón, en el Puerto de la Cruz, la construcción del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife ha supuesto una inversión de más de 13 millones de euros. Cuenta con una piscina olímpica de 50 metros y otra de 25, tres salas de entrenamiento, vestuarios, oficinas, enfermería, cafetería y sala polivalente. n
- El Teide se viste de blanco con Emilia, que deja la mayor nevada desde 2016 y cierra accesos por seguridad
- Los accesos al Teide siguen cerrados y el Cabildo prepara una 'operación nevada'
- Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia
- La Aemet alerta: la borrasca Emilia seguirá dejando lluvias, viento fuerte y mala mar este domingo en Tenerife
- Así es la reforma invernal que pretende el CD Tenerife: al menos dos altas y dos bajas
- Muere una mujer de 60 años tras sufrir un atropello en una vía de La Orotava
- Emilia deja en Tenerife metro y medio de nieve en el Teide y 584 incidencias leves
- Así está el Teide nevado tras la borrasca Emilia