El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), espacio deportivo del Cabildo gestionado por la empresa pública Ideco, ha abierto sus puertas al público en general para el uso de las piscinas de la instalación, que estará abierta de lunes a viernes en horario de 06:00 a 22:00 horas y los sábados y domingos de 08:00 a 15:30 horas.

El Centro de Deportes Acuáticos abre sus puertas | EL DÍA

El CDAT, ubicado en la calle Luis Lavaggi de Puerto de la Cruz, nace con una vocación insular y con el objetivo de atender tanto las necesidades deportivas del público en general como las de deportistas de alto nivel, además de ser apta para grandes competiciones y concentraciones de tecnificación.

Tras las diferentes pruebas realizadas en las últimas semanas para comprobar el buen funcionamiento de la instalación, ayer entraron los primeros usuarios para entrenar y disfrutar de la zona acuática en tanto que el resto de servicios se irán abriendo de forma gradual.

Situado en una parcela de 6.000 metros cuadrados en la zona del Peñón, en el Puerto de la Cruz, la construcción del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife ha supuesto una inversión de más de 13 millones de euros. Cuenta con una piscina olímpica de 50 metros y otra de 25, tres salas de entrenamiento, vestuarios, oficinas, enfermería, cafetería y sala polivalente. n