Solo tres años corriendo… y ya es la reina del trail en Tenerife

A la atleta Marta Pueyo no se la puede explicar con una sola carrera. Ni por una victoria. Ni siquiera por una buena racha. Para saber quién es y por qué está destacando, hay que mirar un poco más atrás. Y también un poco más dentro. A su historia, a cómo llegó a Tenerife casi por casualidad, a su forma de entrenar, competir y pensar. Y, claro, a este último año, en el que su nombre no ha parado de sonar en podios de media Isla.

No hay que irse muy lejos para encontrar su último golpe sobre la mesa. Fue hace unos días, un sábado por la mañana en Anaga. Segunda jornada de la K42 Canarias Marathon, con la Old Peak K12 como plato fuerte. Recorrido corto, duro y sin margen para despistes, donde Pueyo fue la gran protagonista de la categoría femenina. Tiró desde el principio, no soltó el liderato, y acabó ganando con un tiempo de 1:11’40’’ –por delante de Ana González (1:11’52’’) y Ane Ormaetxea (1:14’32’’)–.

Ahora bien, reducir este reportaje a la K12 sería quedarse en la superficie. Porque su victoria en Anaga no es un hecho aislado. Es el punto culminante –por ahora– de una sucesión casi ininterrumpida de podios, de grandes actuaciones y de carreras bien planteadas y mejor ejecutadas.

Marta Pueyo Yeguas es de Teruel (1995). Se trasladó a Tenerife por motivos laborales (es Ingeniera de Obras Públicas) y aterrizó en la Isla en septiembre de 2023. Hoy por hoy, asegura estar «más que adaptada». «Me encanta Tenerife, vamos, yo de aquí no me muevo ya», recalca. No es canaria, pero ya es de aquí. Reside en El Porís de Abona, y ha sido precisamente el entorno de la Isla lo que ha esculpido su perfil como corredora. Admite que su vínculo con el running es relativamente reciente. «Empecé a correr hace 3 años. Llevo poquito», comenta, situando el arranque de su entrenamiento más estructurado a finales de 2022. Aunque puntualiza que fue con su llegada al Archipiélago cuando empezó a tomárselo realmente en serio.

El origen de su vínculo con el trail, por tanto, no viene de lejos. Hay, más bien, una necesidad vital. «Justo cuando estaba opositando, necesitaba salir», cuenta. Siempre había sido amante de la naturaleza y la montaña, pero correr era algo ocasional, casi anecdótico. Hasta que un día decidió probar en montaña. «La primera vez pensé, Mira, esto no es para mí, porque en la primera cuesta ya me sentía con fatiga. Pero dije: Bueno, voy a intentarlo. Y al final, me acabé enganchando», relata.

La influencia de Dailos García Pombrol

Uno de los pilares fundamentales en su meteórica evolución tiene nombre y apellido: Dailos García Pombrol –reconocido corredor de trail isleño–. Desde hace algo más de un año se entrena bajo su tutela, compartiendo sesiones semanales y una filosofía muy concreta de entender el entrenamiento. «Yo la verdad es que todo en el trail se lo debo a él», afirma. «Él me ha enseñado a entrenar con cabecita, a conocerme a mí misma y a confiar en mí y en el proceso», añade.

Pueyo Yeguas se define como una persona «superconstante» y «superdisciplinada». Entrena cinco o seis días a la semana, sin fallar. Y cuando hay esfuerzo detrás, como es el caso, los resultados acaban saliendo. En su caso, han ido llegando uno tras otro durante todo 2025.

Pueyo, en acción durante la K12. / El Día

En febrero fue segunda en la general femenina de la Ruta del Gofio (10k). En abril repitió puesto en Las Maretas (10k), dentro del Circuito Mizuno CXM Conchip. En mayo volvió a subir al segundo escalón del podio en el Trail El Asomadero (15k). Y a finales de ese mismo mes fue tercera en la K12 de La Guancha.

Podio tras podio

Siguió sumando. Tercera en el Trail Ancestral Las Arenas, primera en el Cronotrail La Corona –una carrera que ella misma define como especialmente ilusionante–, segunda en su primera carrera de asfalto 5k en Los Abrigos, primera en La Sabinita, primera en Los Lomos Trail, segunda en su primera vertical en el Desafío Boquín, ganadora en la Arico Trail y, finalmente, primera en la K12 de Anaga.

Admite Marta que ya empieza a sentir presión de ser la favorita antes de cada carrera. A veces, cuenta, siente que ya se da por hecho que va a hacerlo bien. «Ya como que la gente me dice: Mira, esa es tu carrera, vas a ganar, no tienes rival. Y al final es como: Oye, que a mí esta carrera me cuesta un esfuerzo».

Este año, la atleta ha tenido claro dónde poner el foco. «Lo que he intentado es centrarme en carreras cortas», explica, concretando en torno a los 12 kilómetros y entre los 500 y 600 metros de desnivel. De cara al 2026 quiere centrarse en la media distancia. El Meridiano de El Hierro y, probablemente, Transvulcania, aparecen en su horizonte.