El Fundación se queda sin premio en Zaragoza

El Fundación CB Canarias cedió ayer en su visita a un enrachado Casademont Zaragoza (87-76). Le puso voluntad y orgullo el grupo de Ronald Cómez, pero no le bastó para superar a uno de los rivales más en forma actualmente de la Liga U22.

Ni los 35 créditos de valoración de Dylan Bordón (25 puntos, 5 asistencias y 6 rebotes), ni el carácter de la escuadra aurinegra para intentar llegar con opciones al final (los laguneros coquetearon con levantar un -17 casi en el epílogo) fueron suficientes para derrotar a un adversario superior en el rebote (43 rechaces por 30 de los insulares) y con calidad en todas sus posiciones.

Los tinerfeños, que no pudieron contar en la pintura con el lesionado David Acosta Moliné, jugaron sus bazas con intermitencia y, aunque amagaron con hacer valer su potencial y no tiraron nunca la toalla, no les alcanzó para desnivelar la balanza a su favor ante un rival, el aragonés, que enhebra su quinta alegría consecutiva. Los maños superan así en la tabla a los canarios con los que hasta ahora compartían la tercera plaza y dormirán incluso segundo, a falta de que se complete mañana sábado la undécima jornada.

No fue buena la puesta en escena de los tinerfeños, que sufrieron de entrada la calidad de Lucas Langarita (11-6, con ocho puntos del campeón del Mundo U19) para abrir un parcial de 11-0 (18-6) que hizo ya que los canaristas tuvieran que ir contracorriente desde el principio.

Las pérdidas de los insulares permitían correr a los anfitriones, que además imponían el músculo de su juego interior, con Traoré y Keita a la cabeza, para aprovechar segundas opciones en ataque (25-10, m. 10). No fue hasta el segundo cuarto cuando el filial aurinegro encontró mejores sensaciones.

Un par de triplazos de Rafa Rodríguez y la calidad de Dylan Bordón, muy incisivo en las penetraciones, cimentaban un arreón de 0-11 (28-21) para que el Canarias minimizara daños camino del descanso. Con el argentino exprimiendo sus virtudes ofensivas, los laguneros llegaban a la pausa nueve abajo (45-36).

Tras el paso por vestuarios, el conjunto tinerfeño hizo varios amagos para darle la vuelta al guión. Ocurrió justo en la reanudación (47-44, tras varias acciones de mérito de Diego Fernández, Xabi López y Mohamed Sangaré); se repitió mediado el tercer cuarto (53-50, tras un triple de Alejandro Guerra) y volvió a ocurrir incluso en la recta final, cuando los locales parecían haber dado ya el estirón definitivo (79-62, m. 36).

En ese tiovivo de emociones, los aurinegros tuvieron el carácter para intentar levanter ese -17 con un buen arreón final (81-76, tras un canastón de López), pero el Casademont, más constante en su juego, no se dejó sorprender y sentenció la contienda desde el tiro libre.