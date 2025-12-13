Derbi para el Cisneros con la Copa en el horizonte

Quedan tres jornadas para el final de la primera vuelta y la Superliga Masculina está que arde, con muchos equipos buscando clasificarse a la Copa del Rey. Entre ellos está un Cisneros La Laguna que ocupa la séptima plaza con 10 puntos –van los ocho mejores–, dos más que un San Roque que es octavo. Así, ambos se miden a las 17:30 en el pabellón municipal El Batán.

Los cisneristas llegan a la cita tras haber disputado dos partidos consecutivos en el Ríos Tejera, con el balance de una derrota (1-3 ante el CV Melilla) y una victoria (3-1 frente al Voleibol Leganés). Ahora esperan sacar un resultado positivo en su segunda visita a Gran Canaria en esta temporada.

Por su parte, el Bus Leader San Roque viene de perder 3-1 ante Pamesa Teruel, aunque Los Chicos del Barrio son más poderosos en su feudo. En El Batán ganaron al Unicaja Costa de Almería (3-1) y sumaron frente a Grupo Herce Soria y Servigroup Playas de Benidorm, acabando 2-3 ambos choques.

Miguel Rivera, entrenador del Cisneros, destaca la relevancia de un partido clave en las aspiraciones cisneristas de clasificarse a la Copa del Rey. «Cuanto antes consigamos tres puntos más, mejor para nuestros objetivos, para nuestra tranquilidad, para asentar nuestra idea de juego y para generar confianza dentro del grupo», comenta el técnico.

Con más confianza tras ganar al CV Leganés, Rivera espera un encuentro «dificilísimo» ante el San Roque. «Ellos en su cancha han conseguido buenos resultados y seguro que se van a hacer fuertes, pero espero que el equipo dé lo mejor y podamos sacar los tres puntos», apunta para terminar.

En lo que a la plantilla se refiere, una de las sorpresas de la temporada del Cisneros La Laguna es el rendimiento de Thomas Sleurink. Desconocido para muchos, el neerlandés está jugando a un gran nivel y está «muy contento por ello», aunque considear que puede «mejorar». A nivel grupal, el opuesto cree firmemente en poder alcanzar un nivel superior al mostrado y en «hacer grandes cosas». «Estoy con mis compañeros todo el rato, tanto dentro de la pista como fuera. Son fantásticos y me tratan muy bien. Luego, la vida en Tenerife es genial», añade.