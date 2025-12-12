La borrasca Emilia obliga a aplazar el deporte base en Tenerife

El paso de la borrasca Emilia por Canarias tendrá efecto en la práctica de deportes federados, principalmente por el cierre de instalaciones municipales e insulares en este fin de semana. Las Federaciones de Fútbol y Baloncesto ya han publicado comunicados en los que advierten de la suspensión de los partidos de su dependencia, de base en la mayoría de los casos. Pero también hay algún encuentro de ámbito nacional que se tendrá que celebrar en otra fecha, en concreto, el que iba a enfrentar este sábado en la piscina Acidalio Lorenzo, de la capital tinerfeña, al Echeyde y al Barceloneta, correspondiente a la décima jornada de la Divsión de Honor masculina de waterpolo.

En fútbol tocará descanso. Así lo indica la Federación Interinsular. «Como consecuencia de las alertas por vientos y fenómenos costeros, y la prealerta por lluvias, decretadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) quiere emitir el presente comunicado para informar del aplazamiento de los partidos en competiciones amparadas por la FIFT, previstos para los días 12, 13 y 14 de diciembre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tanto de las categorías de base como sénior de fútbol y fútbol sala», detalla este organismo.

«Ante la llegada de la borrasca Emilia, la FIFT comunica a todos los clubes de fútbol y fútbol sala con equipos participantes en competiciones amparadas por la FIFT, el aplazamiento de los partidos programados en dichos campeonatos territoriales, desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre, como medida preventiva para garantizar la seguridad y con el fin de evitar riesgos derivados de las inclemencias meteorológicas», apunta la Interinsular.

Un partido de Tenerife EDI en Las Chumberas / CD Tenerife

«Conforme a lo anterior, los clubes afectados por estos aplazamientos podrán ponerse de acuerdo y proponer al departamento de Competiciones (competiciones@ftf.es), en el plazo máximo de tres días hábiles siguientes a esta comunicación, la nueva fecha en la que se debe disputar los encuentros aplazados en el día de hoy al objeto de derivar el expediente al órgano competente enviando el respectivo formulario firmado por mutuo acuerdo», añade la FIFT.

La de baloncesto, otra de las Federaciones con más afiliados, hizo lo mismo en sus canales de comunicación. «Les comunicamos que, tras haber sido declarada la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife en situación de alerta máxima a partir de las 15:00 horas de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, queda suspendida en su totalidad todos los partidos de este fin de semana (viernes, sábado y domingo)».

El Cabildo Insular también publicó un comunicado en términos similares. «Las actividades deportivas del Cabildo de Tenerife programadas a partir de las 15:00 de hoy quedan suspendidas hasta la desactivación del PEIN. Se suspende la actividad en las instalaciones deportivas insulares, que están cerradas hasta nuevo aviso».

La Clásica de Santiago del Teide

Tampoco habrá cita con el motor en Santiado del Teide, donde se iba a celebrar la quinta edición de su Clásica. "Debido a las alertas climatológicas vigentes, lamentablemente, la organización se ha visto obligada a aplazar la celebración de la prueba, prevista para este fin de semana. La decisión se ha tomado de común acuerdo con el Ayuntamiento anfitrión de Santiago del Teide y siguiendo las recomendaciones oficiales de seguridad", informó la organización.