Tenerife despide el mejor festival de surf de Europa

Playa de Las Américas, en Arona, acogió la octava edición del mejor festival de surf de Europa: el Spring Surfest Las Américas Pro. Un evento que confirma su línea ascendente con la participación de más de 300 surfistas procedentes de toda Europa, además de reforzar su compromiso medioambiental y su apuesta por la cultura con un programa repleto de actividades y acciones que fomentaron la participación de la comunidad y reforzaron el espíritu multidisciplinar del certamen.

En lo referente a la competición, la gran novedad en esta edición fue la inclusión del Campeonato de España de Surf, asegurando así la presencia en Las Américas de los mejores riders del panorama nacional. Tras un día espectacular de finales, donde el mar regaló a los competidores unas condiciones inmejorables, la tinerfeña Melania Suárez y el cántabro Sean Gunning se proclamaron campeones nacionales en el municipio aronero.

El tercer gran nombre propio de esta edición del festival ha sido, sin lugar a duda, el de la local Nadia Nalesso Blanco, que cerró el último día de competición proclamándose campeona de Europa sub14 en el Eurokids. Días antes, la surfista canaria también había sumado un doblete en la categoría Junior, llevándose la victoria en las categorías sub16 y sub18.

Precisamente en el Eurokids, uno de los buques insignia del festival en los últimos años, tuvieron también un marcado protagonismo dos surfistas italianos: Rocco Rigliaco se proclamó campeón de Europa sub14, superando en la final a Stefano Mandozzi, surfista local de Las Américas con raíces italianas que firmó la mejor actuación del campeonato en la final de la categoría sub12. Una puntuación combinada de 20 puntos, con dos olas perfectas, para llevarse un título y un subcampeonato en el último día de competición.

Las leyendas europeas Jonathan González y Michael Miky Picon se reencontraron en el Euromaster +40, llevándose González el título. Dani García revalidó por tercer año consecutivo su corona Máster +50, remontando desde la repesca.

Más allá del surf, el festival ofreció limpiezas de playa, jornadas ambientales como el Blue Surfest y charlas de biólogos locales. Hubo además conciertos de Agua del Chorro, Los Salvapantallas y Ruts & La Isla Music, junto a un market de artesanos y actividades deportivas abiertas.