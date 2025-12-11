El honor de competir... y ganar a tu ídolo

Con la carrera ya concluida y apagada la euforia de un fin de semana sin parangón en el trail running tinerfeño, es hora de dimensionar en su justa medida lo que logró el gomero Álvaro Escuela en la K21 Cristalería Drago. Han pasado cuatro días. Cuatro días que otorgan perspectiva para confirmar que lo que ya parecía una gran victoria es, en realidad, una hercúlea hazaña dentro del deporte canario. Actuación estratosférica del de Agulo, que se llevó todos los focos de esta edición de la prueba y, de paso, reforzó su lugar entre los más grandes del trail archipielágico.

Escuela Perdomo ganó, batió el récord histórico de la carrera y dominó la carrera con una autoridad abrumadora. Exhibición que lo coloca, sin discusión, en lo más alto del trail en Canarias. Y eso que hablamos de un corredor que entrena mientras trabaja como operario de medio ambiente, que no vive de esto ni tiene detrás una estructura profesional. Lo suyo es constancia, esfuerzo y una disciplina de hierro.

Atiende a EL DÍA pocos días después de la prueba. Todavía con una mezcla de sorpresa y alegría. Sigue digiriendo lo vivido. «No me esperaba poder correr tan rápido», reconoce. Le bastaron «tres semanitas» de buen entrenamiento para pulverizar el récord histórico de Marco De Gasperi, con un impresionante 1:24’34’’ que mejora en un minuto la marca del italiano, leyenda del trail mundial y el único que logró seguirle el ritmo a un Escuela que lo tuvo a tan solo 25 segundos tras el decimoséptimo kilómetro de la cita lagunera. «Había que apretar». Y Álvaro apretó y pasó a la historia.

El preludio, empero, no es poco significativo y merece ser resaltado. La gran gesta llegó el domingo, sí, pero la historia empezó el viernes, en una KVertical que, como suele ocurrir con los episodios que acaban siendo antesala de algo mayor, pasó casi inadvertida en comparación con lo que vendría después. Aun así, otro brutal resultado: un segundo puesto con 28’41’’, solo superado por un Roberto Delorenzi desatado. «El vertical estuvo bastante bien», confiesa, añadiendo que el corredor suizo había hecho «un tiempo de locos».

Y llegó el domingo, el día grande, que a la postre cerraría un fin de semana para la historia en el trail running tinerfeño. Las tensiones previas a una carrera marcada en rojo por muchos, y Álvaro con su referente absoluto, el mentado De Gasperi. Tenerlo delante fue, según él, «un honor, porque es un ídolo».

Escuela impuso el ritmo desde el primer kilómetro –«decidí apretar un poco más y marcar mi ritmo», verbaliza–. Al segundo kilómetro ya sentía «a alguien respirando detrás», y ahí estaba De Gasperi, pegado como una sombra. Hasta el quinto, duelaron en paralelo, pero a partir de ahí Álvaro apretó, le sacó algo más de un minuto y se adentró completamente solo en el interior de Anaga. Y esa soledad fue, quizá, el tramo más difícil de gestionar. Tocó «ganarle al dolor de piernas y al sufrimiento».

Después de coronar en Cruz del Carmen, Álvaro veía que la brecha empezaba a estrecharse. Su pareja, Estela Guerra (una de las atletas de primer nivel en el trail canario, vencedora, por ejemplo, del K-Vertical y la K21 del año pasado), y varios amigos le alertaban de que De Gasperi –«¡que viene detrás!»– le recortaba la distancia a apenas treinta segundos.

Se fracturaba así la aparente tranquilidad. Apenas unos minutos antes, le habían dicho que abría «un minuto y pico». Un contraste que lo desconcertó por un instante, porque justo acababa de mirar el reloj y pensaba que «si seguía así podía hacer un buen tiempo». Pero la irrupción del italiano lo obligó a accionar un resorte extra. «Tocaba sufrir y tirar». Eso sí, no dudaba «de que podía ganarla» porque se sentía «fuerte».

Y entonces, animado por esa revelación, Escuela apretó con fuerza, gestionó el sufrimiento y encaró el descenso final sobre asfalto hasta la Plaza del Cristo, donde ya era muy improbable que De Gasperi pudiera alcanzarlo. El resultado final, 1:24’34’’, con el que destrozó el anterior registro por más de un minuto. Una cifra que sólo puede leerse como un salto cualitativo en la evolución de Álvaro Escuela.

No vive de esto, pero sus resultados son dignos de un atleta de alto nivel. Campeón de Canarias de carreras por montaña (Fecamon), un puesto 37 en Zegama –una de las maratones de montaña más exigentes del mundo– y una gran actuación en el Campeonato de España de vertical. Todo eso, además de su otra gran pasión: el ciclismo, donde también ha competido con El Fogueo en La Gomera.

En Inglaterra, donde se encuentra de viaje –«desconectando un poco después del fin de semana tan intenso»–, Álvaro ya piensa en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, su última prueba del año. Eso no le impide hacer balance de su 2025. Una temporada en la que su mayor victoria, según él mismo, no ha sido ni Zegama, ni el Campeonato de Canarias, ni la propia K21, sino haber permanecido sano: «contento por no tener lesiones graves, para mí eso es lo más importante».

En 2026 quiere empezar en Guía de Isora, donde se disputa el Campeonato de Canarias, una prueba que le motiva especialmente porque, como él mismo dice, «se juntan los mejores canarios intentando pelear por el título». También volverá, cómo no, a la Bluetrail, cuyo recorrido le «encanta», y terminará el año regresando al Mont Blanc, esta vez para correr la maratón. Esa prueba tiene un valor especial para él: en 2021 ya dejó claro allí que podía estar entre los mejores del mundo, acabando en el top 11 y como primer español en meta. Con esa experiencia y su nivel actual, todo apunta a que 2026 puede ser un año muy importante para el gomero.