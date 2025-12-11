David Martín, presidente del Haris: "Quedarnos fuera de la Copa es el primer gran tropiezo en 11 años"

El Tenerife Libby’s destituyó a Guillermo Orduna solo dos meses después de iniciar la temporada. La decisión llegó después de la derrota 1-3 ante el Emevé, que dejó al equipo sin opciones de disputar la Copa de la Reina, que se celebra en Santa Cruz a finales de enero de 2026.

¿Cómo se tomó la decisión?

Bueno, pues como un duelo, porque al final Guillermo Orduna es una persona con un gran bagaje, casi como un padre para muchas personas. A mí, personalmente, me generaba muy buen feeling; tenía una muy buena relación con él en el día a día. Pero uno sabe que esto es profesional, no personal, y tristemente hay que tomar decisiones muy difíciles. Evidentemente, el club le garantiza la mejor salida posible, tanto en lo profesional como en lo humano, porque al final es una persona que apostó por venir aquí. Y era una circunstancia que podía suceder.

Se habla en el comunicado del club de «necesidad de reorientar el rumbo deportivo». ¿En qué momento siente que el proyecto no funciona?

Sinceramente, ahora, a posteriori, creo que la derrota contra Sayre dolió, pero, incluso entonces no pensaba cambiar al entrenador. Todo lo contrario, esperaba gastar las últimas balas, que eran Haro y, todavía, teniendo opciones con Emevé. También hay que tener en cuenta el contexto de la liga, que ha sido muy dispar, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Incluso los que están en las tres primeras posiciones han perdido; no se ve una claridad aplastante. Sí es cierto que la última derrota fue el detonante, por así decirlo. Aunque estábamos pendientes del contexto. Sinceramente, yo esperaba que ganáramos a Emevé y llegar con esperanza a la última jornada, contra el Heidelberg.

¿Cómo reaccionó Orduna?

Bueno, a ver… él, con su amplia carrera, ha afrontado esto con diplomacia y profesionalidad. Está triste por no haber podido ayudar o dar con la tecla para revertir la situación. Y bueno, sabe que estas son cosas del deporte, que no es nada personal. No ha sido un tema de falta de respaldo del equipo, ni de que no contara con la confianza de la directiva o del staff. Ha sido, simplemente, una cuestión de resultados. Desgraciadamente, hemos tenido que rescindir su contrato por la dinámica negativa, sobre todo después de la última derrota. Porque sí es cierto que se vio una mejoría en las primeras jornadas, pero ahora mismo la situación es peligrosa y queremos un cambio de rumbo.

¿Ya hay sustituto?

Ahora mismo estará Jesús Latorre. Estamos barajando alternativas para poder incorporar a alguien, pero por ahora contamos con Jesús, que tiene la total confianza de todos nosotros. Es un chico muy cualificado, que ha trabajado con entrenadores como Juan Diego, Facundo, Miguel Rivera, e incluso en la etapa en la que tuve que entrenar yo. Creo que es alguien que ha sabido absorber mucho y muy bien, y, por ahora, va a ser el sustituto perfecto para el equipo.

Por tanto, ¿se contempla que Latorre pueda quedarse hasta el final?

Si es por mí, tiene toda la confianza para acabar la temporada.

¿Se puede revertir la situación del equipo?

Sí, por supuesto. La liga está tan apretada que ganas dos partidos por 3-0 y te puedes colocar cuarto. Hay que ser realista, ahora mismo estamos jugando para evitar el descenso, y hay que ser responsables con eso. Tenemos que tratar de revertir la situación y aspirar, al menos, a una posición cómoda entre el sexto y el octavo, que creo que es lo más factible porque no está tan lejos. Ahora, si me preguntas si podemos estar entre los tres primeros, te diría que esa no es la realidad. También debo añadir que, año tras año, hemos luchado por estar entre los cuatro primeros y hemos visto cómo otros clubes aumentan sus presupuestos, mientras nosotros nos vamos quedando atrás. Hace 10 años estábamos en el Top 4, y ahora estamos en el Top 4 por abajo. No me gusta justificarme ni echar culpas, porque por suerte en el Haris hemos fichado bien, pero es una realidad que, económicamente, cada año damos un pequeño paso atrás. Nos gustaría poder paliar esta situación para no vernos así, y que, en el caso de que un año las cosas no salgan bien deportivamente, podamos revertirlo.

¿Cómo están las jugadoras?

Bueno, las chicas, evidentemente, la noticia del lunes fue un palo. Pero al final son profesionales, trabajan. Ayer las vi entrenando con bastante intensidad, hoy también. Creo que ellas son conscientes de que quieren hacer una buena temporada, porque al final es su trabajo, y deportivamente tienen que rendir: primero, para ayudar a revertir la situación del equipo; y segundo, también a nivel individual, porque si quieren obtener mejores contratos, tendrán que clasificarse bien o mostrar un buen rendimiento.

¿Cuánto duele perderse una Copa de la Reina que se va a jugar en Tenerife?

Hombre, es un mazazo. No es una derrota cualquiera, es un palo no poder estar aquí, ante nuestra afición. Creo que en Haris hemos trabajado muy bien, no solo para disputar finales durante más de una década, sino también para traer grandes eventos, como las competiciones europeas. En 2018 trajimos la Copa de la Reina, y ahora volvimos a convencer para poder traerla otra vez. Pero es cierto que la liga se está volviendo muy dispar. Confiábamos en tener asegurada la plaza para la Copa. Estoy convencido de que, si así hubiera sido, las cosas habrían cambiado. El equipo habría estado más tranquilo y quizá un grupo nuevo como este estaría ahora en otra posición en la tabla. Y te digo más, seguramente la normativa cambiará para la próxima temporada, y donde esté la sede, el equipo local sea el organizador. Es lo lógico, como pasa en la ACB.

Por tanto, ¿fue una presión extra para el equipo la obligación de clasificarse para su Copa?

Sí, totalmente. Creo que pudo haber influido. Si no hubiéramos tenido esa presión de tener que clasificarnos para la Copa, quizás el equipo habría tenido la base o la tranquilidad para lograrlo, sin duda, porque casualmente eso es justo lo que nos ha faltado deportivamente. Y bueno, es un mazazo, pero tenemos que hacernos responsables y tratar de revertir la situación. Ya que no estaremos en la Copa, debemos terminar la temporada en una mejor posición.

¿Qué le diría a la afición en estos momentos de duda?

Bueno, lo primero, agradecerles como siempre por estar ahí. Y creo que en este momento toca pedirles disculpas por no haber estado a la altura. Es, probablemente, el primer gran tropiezo que vivimos en 11 temporadas, pero ya estamos trabajando para revertir la situación. Sobre todo, que nuestro aficionado, y el aficionado al deporte tinerfeño en general, tenga la garantía de que vamos a salir de este bache y que el club está buscando las soluciones deportivas necesarias para darle la vuelta a esto.