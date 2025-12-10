Kárate
El Puerto acoge las finales de las ligas Nacional e Iberdrola
Los mejores karatecas de España se dan cita este fin de semana en el Díaz Molina
El Polideportivo Miguel Ángel Díaz Molina de Puerto de la Cruz acogió ayer la presentación de la Gran Final de la Liga Nacional y la Gran Final de la Liga Iberdrola Karate, que se celebran este fin de semana (de viernes 12 a domingo 14) en el recinto de la ciudad norteña y reunirá a los mejores karatecas de España en la cita decisiva del calendario nacional.
En el torneo competirán los ocho mejores de cada categoría (de benjamín a máster) para un total de 1.400 karatecas de 268 clubes. Destacan Paola García, bronce mundial, y Raúl Martín, plata europea.
El acto contó con la presencia del presidente de la Federación Española de Karate, Antonio Moreno, junto al presidente de la Canaria, José Pérez. También asistieron el alcalde del Puerto, Leopoldo Afonso; el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez; la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné; y el concejal de Deportes municipal, Alberto Cabo Padrón.
- Tragedia en el mar en Tenerife: ya son cuatro los muertos por el oleaje en Los Gigantes
- El Puerto de Santa Cruz devuelve a la ciudad suelo como para hacer siete Heliodoro más
- Varios bañistas son desalojados de la piscina natural de Isla Cangrejo horas después de la tragedia mortal
- Igueste de San Andrés conmemora el 130 aniversario del Semáforo de Anaga
- «Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna
- El Tenerife pasa de dar un recital en Lugo a sufrir y sumar un empate
- Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
- El sorteo de El Gordo reparte más de156.000 euros en Tenerife