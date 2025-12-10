Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kárate

El Puerto acoge las finales de las ligas Nacional e Iberdrola

Los mejores karatecas de España se dan cita este fin de semana en el Díaz Molina

Presentación de la Gran Final de la Liga Nacional y la Gran Final de la Liga Iberdrola. | ED

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Polideportivo Miguel Ángel Díaz Molina de Puerto de la Cruz acogió ayer la presentación de la Gran Final de la Liga Nacional y la Gran Final de la Liga Iberdrola Karate, que se celebran este fin de semana (de viernes 12 a domingo 14) en el recinto de la ciudad norteña y reunirá a los mejores karatecas de España en la cita decisiva del calendario nacional.

En el torneo competirán los ocho mejores de cada categoría (de benjamín a máster) para un total de 1.400 karatecas de 268 clubes. Destacan Paola García, bronce mundial, y Raúl Martín, plata europea.

El acto contó con la presencia del presidente de la Federación Española de Karate, Antonio Moreno, junto al presidente de la Canaria, José Pérez. También asistieron el alcalde del Puerto, Leopoldo Afonso; el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez; la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné; y el concejal de Deportes municipal, Alberto Cabo Padrón.

