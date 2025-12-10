Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 200 atletas en la Tenerife Swimrun 2025

La prueba, que se celebra este sábado día 13 en Las Teresitas, cuenta con dos modalidades en un circuito común de 3.312 metros

Este martes tuvo lugar, en el Salón Noble del Cabildo, la presentación oficial de la Tenerife Swimrun 2025, una de las competiciones más singulares y esperadas del calendario deportivo insular y que este año contará con la participación de más de 200 atletas.

La playa de Las Teresitas volverá a ser el escenario de esta emblemática prueba, que se disputará este sábado 13 de diciembre, a partir de las 13:00. Esta edición ofrecerá dos modalidades principales: SOLO y TEAM, ambas sobre un circuito común de 3.312 metros, compuesto por 812 metros de natación y 2.500 metros de carrera.

Los participantes podrán elegir entre completar una, dos, tres o cuatro vueltas al circuito para alcanzar la condición de finisher. Los tiempos máximos permitidos por vuelta serán de 45, 40, 30 y 25 minutos, respectivamente, disponiendo de dos horas y 20 minutos para finalizar las cuatro rondas.

En su compromiso con la cantera y el fomento del deporte entre los más jóvenes, la organización incorpora este año las nuevas modalidades cadete y juvenil, dirigidas a deportistas de 14 a 17 años, quienes deberán completar una vuelta completa al circuito.

Asimismo, regresa la Tenerife Swimrun Kids, destinada a menores de 10 a 13 años, con un recorrido adaptado de 1.000 metros200 metros de natación y 800 metros de carrera—, reforzando la apuesta por integrar a las nuevas generaciones en este formato deportivo.

El acto de presentación contó con la presencia de Manolo Gómez, consejero delegado de Ideco; Alicia Cebrián, concejala de Deportes de Santa Cruz de Tenerife; y Andy Ortega, director de Swimrun Series Canarias.

