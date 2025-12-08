El Tenerife B se adelanta pero no suma en La Isla

El CD Tenerife B salió de vacío de su visita al Coria –mejor local del Grupo V de la Segunda Federación– pese adelantarse con un gol de Viti que luego no le cundió. Con el partido empatado al descanso, un error del portero Sergio Aragoneses en una salida en falso permitió el tanto de Mba para que los puntos se quedaran en manos de un rival más consistente.

El filial blanquiazul –cuatro puntos de los últimos quince en juego y una victoria en siete jornadas– volvió a echar de menos un mediocentro más protagonista y pagó caro los errores puntuales en su área, que tanto lo vienen penalizando este curso. El de ayer de su guardameta con valor de resultado en un choque que, en justicia, llevaba camino de un empate de mérito en un campo donde solo ha puntuado el Orihuela.

La ausencia de Joel Pérez por sanción llevó a la titularidad a Dylan –en dupla con Yerover– en un once en el que Mazinho optó por Guillem Trilla como central izquierdo para situar a Giovanni a pierna cambiada y a Jesús Belza por su flanco natural. El Coria, cauteloso, esperó a los blanquiazules en su medio campo cuidándose de tapar el lado de Ybarra y cerrando por dentro lo poco que intentó filtrar el Tenerife.

Después de que Omar (26’) anduviera cercano a un remate de éxito por una pelota perdida en la salida de los locales, llegó el premio con el tanto de Viti, aprovechando un balón colgado por Mauro Costa a la frontal del área, donde el delantero portuense ganó la espalda de Llerena para cruzar ante la salida de Loscos.

El 0-1 provocó otra velocidad del Coria, que tiró de la movilidad de Juan José Chavalés para darle otro ritmo a su juego. Antes avisó el veterano atacante con un tiro libre lejano bien respondido por Aragoneses (38’), pero no perdonó en la mejor jugada local del partido: una caída por la izquierda de Domingo Mba con un pase al área que prolongó a boca de gol el extinerfeñista Dawda y cazó –más listo que Trilla– el mismo Chavalés con un cabezazo inapelable.

La segunda parte

La vuelta del descanso no mejoró las prestaciones del Tenerife, que sufrió, cuando menos podría esperarlo, el error fatídico de Aragoneses en una salida a destiempo hasta la esquina del área que permitió a Mba definir solo orientándose para rematar sin marca.

El triple cambio de Mazinho para jugar con tres centrales el último sexto de encuentro solo tuvo de positiva la reaparición de Adri Toledo, ausente tras lesionarse en el estreno liguero. En un querer y no poder sin consecuencias, cayó el filial a la espera de una próxima cita ante el Rayo Vallecano B que le devuelva puntos y sensaciones.

De momento, el Tenerife B se aleja de los puestos de promoción de ascenso, por posiciones pero no por puntos –está a uno del quinto, el Intercity–. Pero si mira hacia abajo, tampoco está tan lejos de la zona roja, la que conduce a Tercera RFEF. Las Palmas Atlético ocupa la plaza de promoción de salvación con dos puntos menos que sus vecinos. Más atrás está el Real Madrid C, con cuatro menos que el Tenerife B. El conjunto blan co es el mejor situado de los cinco equipos que perderían la categoría de manera directa.