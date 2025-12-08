Sentir y sufrir la montaña, a partes iguales, sin medias tintas. Concluyó un fin de semana sin parangón en el trail running tinerfeño. Y es que la Canarias K42 Anaga Marathon no dejó indiferente a nadie en su XV edición. Tras dos días de emoción, la Plaza del Cristo se vistió con sus mejores galas para su día grande, el de la K42 y K21 Cristalería Drago. El suizo Roberto Delorenzi impuso su ley con un meritorio 3:49’23’’, mientras, Gemma Arenas volvió a iluminar con su sonrisa en línea de meta con 4:37’34’’.

Álvaro Escuela y Vivien Bonzi escribieron sus nombres ‘en dorado’ con nuevos récords en la media maratón. Por su parte, Yonet González y Mirayma Díaz fueron los más regulares en la proeza de la Grand-K (tres días, tres carreras, 88 kilómetros).

En la distancia reina, las peleas estuvieron servidas desde el primer metro. Aythami López se enganchó a Delorenzi nada más sonar el pistoletazo de salida. El suizo llegó a pensar que no aguantaría su ritmo, pero el corredor de El Hierro le siguió la estela hasta el Batán. Poco a poco, ambos fueron distanciándose del resto de participantes, convirtiendo su duelo en un espectáculo para los sentidos.

La maratón, para Delorenzi y Arenas | ED

En Cruz del Carmen, López decidió levantar el pie del acelerador en pos de asegurar el objetivo de ser el mejor canario y amarrar la segunda plaza de la general. Ese pequeño respiro permitió a Delorenzi tomar algo de aire y, a la vez, encontrar un nuevo impulso para rematar su trabajo. Finalmente, el suizo cruzó la meta en la Plaza del Cristo con 3:49’23’’. Aythami López llegó poco después, con 3:51:55, y se ganó el premio de volar a Sierre Zinal con todos los gastos cubiertos. El tercer escalón del podio fue para Josep Miret (4:01’56’’).

En categoría femenina, Gemma Arenas volvió a conectar con las mejores sensaciones en Anaga, un paraíso que ya le sonreía desde hace tres años. La campeona de Europa Ultra 2023 no encontró respuesta entre sus perseguidoras, especialmente tras el abandono de Elisa Desco por una caída. Arenas fue la única capaz de bajar de las cinco horas. Alba Villanova (5:08’09’’) y Garbiñe Sánchez (5:21’19’’) completaron el podio.

La maratón, para Delorenzi y Arenas / ED

En la media maratón, el gomero Álvaro Escuela no dio tregua y mantuvo el ritmo ante un Marco De Gasperi que apretó en la última subida para incrementar la competitividad y obligar al de Agulo a subir la velocidad. El del Arista Volbe reventó el mejor registro histórico. Un espectacular 1:24’34’’ sobre el 1:25’34’’ del mentado italiano. El podio lo completó el palmero Aythami Brito, que entró con el aliento en la nuca de Germán González, que se adjudicó la corona de la Grand-K en su formato más corto (Kvk+K12+K21).

En féminas, Vivien Bonzi volvió a hacer de las suyas. La italiana del Brooks no tuvo rival, marchó sola aunque acompañada por los mejores 12 corredores. Y llegó a meta con un tiempo de 1:38’54’’, casi cuatro minutos mejor que Silvia Lara (1:42:35), que superó a una Melina Alonso (1:43’01’’).

Reseñable también el tiempo de Miriam Rumeu, que se impuso la corona de la Grand-K corta.