Javier Rabanal se doctora en Ecuador con el título de liga

Primera campaña al frente de un gigante y primera obra magna de Javier Rabanal en Ecuador. El técnico tinerfeño, al mando del Independiente del Valle, se coronó el sábado campeón de la LigaPro 2025. El empate de los suyos en Sangolquí (1-1 contra Libertad) bastó para sellar un título sentenciado desde hace semanas.

Reflejo de una hegemonía incuestionable desde el arranque del campeonato, todavía restan tres jornadas por disputarse, pero la ventaja de diez puntos sobre Liga de Quito –que cayó 2-1 ante Orense– hizo matemática la consagración del estratega de Santa Cruz en Sudamérica.

El equipo que menos ha perdido (solo en cuatro ocasiones), el que menos goles ha concedido (30) y el que más victorias ha cosechado (21) son solo la superficie del influjo de Rabanal. Un trabajo que, lejos de la estadística, destila identidad, ambición y una fidelidad absoluta al ideario del club. Porque el tinerfeño, que la pasada campaña comandaba al filial del Matagigantes, se ha mimetizado con la filosofía de una entidad que hace del talento joven su estandarte.

El Independiente del Valle –el Valle de los Sueños, como se le conoce en el fútbol ecuatoriano por su apuesta por la cantera– ha sido cuna de jugadores como Kendry Páez, William Pacho, Piero Hincapié o Moisés Caicedo, columna vertebral de la selección nacional que disputará el Mundial del próximo verano.

Ahora, bajo el timón de Rabanal, asoma una nueva camada que perpetúa el modelo. Justin Lerma y Darwin Guagua– 17 y 18 años, respectivamente– irrumpieron esta temporada en el primer equipo. El primero, ya fichado por el Borussia Dortmund; el segundo, habitual en la selección absoluta.

Es también el título y la temporada que lo afianzan en la cúspide y consagran una carrera troglodita, forjada entre el fútbol regional canrio, China y Canadá, pasando por Tilburgo –como jefe de metodología del Willem II– y Eindhoven, donde fue mano derecha de Ruud van Nistelrooy en el PSV.

Este título también lo celebra otro tinerfeño: Santi Lemus, mano derecha de Rabanal esta temporada, después cerrar su etapa como seleccionador femenino de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife.