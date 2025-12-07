Triunfo del Tenisca contra un rival directo

El nerviosismo se hizo notar desde el inicio entre dos equipos que se intercambiaban la posesión y trataban de cometer el menor número de errores posible. La primera llegada fue para el Tenisca, al cuarto de hora, un mano a mano de Edu solventado por Ale Medina.

El Telde jugó más en campo contrario durante los últimos minutos de la primera mitad, ante un rival más vertical, aunque sin claridad en ninguna de las porterías. Ya al filo del descanso, Antonio Samuel tuvo la más clara, pero su tiro de volea no encontró portería.

El Tenisca dio un paso al frente al comienzo de la segunda mitad y embotelló a su rival. Así, después de varios acercamientos , acabó llegando el 1-0 en el minuto 68 tras un servicio de Airam Benito sobre Edu Santana, quien abrió el marcador tras recortar a su par.

El conjunto teldense intentó reaccionar tras el gol, pero acabó pagando caro un desajuste defensivo que aprovechó Christian, adelantándose a la zaga para poner tierra de por medio en el tanteador.

Ya en las postrimerías, Jorge Gutiérrez desvió un disparo de Gabo en el área, pero no pudo evitar el 2-1 de José Dámaso aprovechando un error de la defensa cuando se alcanzaba el minuto 90. Sin embargo, el tiempo escaseaba y los de Tino Déniz, que se volcaron a la desesperada durante el descuento, no pudieron rescatar un resultado positivo del Virgen de Las Nieves.