Hernández y Grant estrenan el palmarés de la Hidrogest K30

Nueva jornada en la K42 Canarias Anaga Marathon. En la mañana de ayer se disputó un sábado de K con sabor a domingo, y es que, celebrada la Vertical del viernes, haber incorporado una nueva distancia, como la Hidrogest K30, ha hecho que Anaga se vista con sus mejores galas durante tres días consecutivos. Finlay Grant y Cris Hernández sobresalieron en la distancia que partió desde Tegueste; y Germán González y Marta Pueyo hicieron lo propio en la explosiva Old Peak K12. Este domingo, todos los sentidos puestos en la K42 y en la Cristalería Drago K21.

Cris Hernández, primera fémina de la K30. | ED

No hubo sorpresa en la nueva distancia de la K42 Canarias. El británico Finlay Grant ya había dado cuenta de un gran bagaje en el presente curso, cuando se aupó hasta el cuarto puesto en las Sky Series U 23. La carta de presentación se validó con su actuación en la Hidrogest K30, y es que mandó de principio a fin con un ritmazo de 5’41’’ el kilómetro. Grant paró el cronómetro en 2:50’17’’, más de dos minutos antes que su más inmediato perseguidor, Julen Calvó (2:52’32’’). Ione Guerra (2:55’38’’) cerró el podio y no le dio opción a Sigurjon y a Raúl Díaz.

En el apartado femenino, Cris Hernández dominó con piernas de hierro ante sus contrincantes. Al final la del Matxacuca se paseó y dejó un impresionante 3:55’02’’ en la hemeroteca de la Hidrogest K30. En segunda plaza, Ana María Humanes (4:07’47’’) y la incombustible Mirayma Díaz, que aspira a la corona de la Grand K (4:08’42’’).

Podios masculino y femenino de la Old Peak K12. | ED

González cumple

Tras su tercer puesto en el estreno de la K, con la disputa de la Canary Runner KVertical, Germán González salía desde Jardina con el aliciente de mantener sus buenas sensaciones y superar a trail runners de la talla de Philip Wong, Javier Fernández o su amigo Ramsés Rodríguez. Al final, el campeón de las KSeries de Canarias impuso su ritmo ante el herreño Javi Fernández, que ha vuelto, tras un año y medio en el dique seco, por la puerta grande. Por detrás, el holandés Philip Wong.

En féminas, Marta Pueyo fue la más rápida con un impresionante tiempo de 1:11’40’’. Le siguió de cerca Ana González (1:11’52’’), mientras que Ane Ormaetxea cerrando el cajón del podio (1:14’32’’).