Golpe en Yaiza y primer puesto para el Tenerife C

El Tenerife C, que durmió en lo alto de la clasificación, se llevó el triunfo en el descuento en su visita al Unión Sur Yaiza (0-1). El partido estuvo parejo, con dominio alterno y llegadas en ambos lados del campo, aunque con algo más de sensación de peligro por parte de un cuadro blanquiazul que apretó en la recta final y se llevó los tres puntos gracias al acierto de Amin en el minuto 94.

Los primeros intentos fueron para el conjunto conejero, que avisó nada más arrancar el choque tras un córner cabeceado ligeramente alto por Ubay, y volvió a probar fortuna por medio de Diosbert al rematar por encima del larguero un centro de Dani Febles.

A los nueve minutos, la réplica fue para Padrón al internarse en el área y toparse con la intervención de Mike, desviando a córner en el uno contra uno. En el saque de esquina, Padrón volvió a probar de cabeza al meta local, quien tras el rechace tuvo que intervenir para negarle el gol a Isma en la ocasión más clara de los blanquiazules.

En el minuto 20, Ubay perdonó el gol con todo a favor para marcar al recoger un balón muerto en el área pequeña; sin embargo, fue el Tenerife C el equipo que llevó el peso del partido durante el último tramo del primer tiempo, aunque con pocas llegadas claras.

La segunda parte, que arrancó con un tiro desviado de Diosbert en el área pequeña, fue abierta y con llegadas en ambos lados del campo, pero siendo las más claras las del Tenerife C, que pudo adelantarse mediante un lanzamiento de Raúl De la Rosa a la cruceta desde el borde del área.

Ya en la recta final, el filial dio un paso al frente. Así, Padrón volvió a toparse con una parada de Mike un mano a mano y Ale Peke disparó al travesaño; hasta que en el minuto 94, Manu Montero sirvió un balón desde la derecha al segundo palo que Amin cazó para hacer el definitivo 0-1, sin tiempo de reacción para el Yaiza.