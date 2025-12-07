Golpe en Yaiza y primer puesto para el Tenerife C
El equipo blanquiazul gana en Lanzarote con un gol de Amin en el minuto 94 y se sitúa al frente de la tabla, a falta de que se complete la jornada
Acan
El Tenerife C, que durmió en lo alto de la clasificación, se llevó el triunfo en el descuento en su visita al Unión Sur Yaiza (0-1). El partido estuvo parejo, con dominio alterno y llegadas en ambos lados del campo, aunque con algo más de sensación de peligro por parte de un cuadro blanquiazul que apretó en la recta final y se llevó los tres puntos gracias al acierto de Amin en el minuto 94.
Los primeros intentos fueron para el conjunto conejero, que avisó nada más arrancar el choque tras un córner cabeceado ligeramente alto por Ubay, y volvió a probar fortuna por medio de Diosbert al rematar por encima del larguero un centro de Dani Febles.
A los nueve minutos, la réplica fue para Padrón al internarse en el área y toparse con la intervención de Mike, desviando a córner en el uno contra uno. En el saque de esquina, Padrón volvió a probar de cabeza al meta local, quien tras el rechace tuvo que intervenir para negarle el gol a Isma en la ocasión más clara de los blanquiazules.
En el minuto 20, Ubay perdonó el gol con todo a favor para marcar al recoger un balón muerto en el área pequeña; sin embargo, fue el Tenerife C el equipo que llevó el peso del partido durante el último tramo del primer tiempo, aunque con pocas llegadas claras.
La segunda parte, que arrancó con un tiro desviado de Diosbert en el área pequeña, fue abierta y con llegadas en ambos lados del campo, pero siendo las más claras las del Tenerife C, que pudo adelantarse mediante un lanzamiento de Raúl De la Rosa a la cruceta desde el borde del área.
Ya en la recta final, el filial dio un paso al frente. Así, Padrón volvió a toparse con una parada de Mike un mano a mano y Ale Peke disparó al travesaño; hasta que en el minuto 94, Manu Montero sirvió un balón desde la derecha al segundo palo que Amin cazó para hacer el definitivo 0-1, sin tiempo de reacción para el Yaiza.
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- La Policía baraja que la niña de 13 años falleció de forma accidental
- Adiós a la acera más peligrosa de Santa Cruz: el Ayuntamiento encuentra a una empresa que la arregle
- Cuándo juega el CD Tenerife contra el CD Lugo: horario y dónde ver el partido por TV y el móvil
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Los pequeños traen de cabeza a Txus Vidorreta en el CB Canarias