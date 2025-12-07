La fortaleza de La Isla pone a prueba al filial

El Tenerife B visita al segundo mejor local del Grupo 5 de Segunda RFEF, un Coria que no ha perdido en el estadio La Isla y que en seis encuentros como anfitrión solo ha cedido un empate, a cero con el Orihuela (11:00, canal de YouTube del club blanquiazul).

El filial tratará de volver a sumar a domicilio, algo que no hace desde que ganó en la cancha del Intercity el 19 de octubre. A continuación perdió ante el Alcalá, Rayo Majadahonda y Navalcarnero. De paso, los de Leandro Cabrera intentarán reducir el número de goles en contra. Encajaron siete en las dos jornadas más cercanas, cuatro en Navalcarnero (4-1) y tres en el empate con el Real Madrid C en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Con todo, el Tenerife B viene de quedarse con solo cuatro puntos de los últimos 18. Esta baja producción sacó al filial de unos puestos de promoción de ascenso en los que está el Coria, con tres puntos de ventaja respecto a la escuadra isleña.

Leandro Cabrera sitúa una de las prioridades en la mejora del funcionamiento defensivo. «En dos partidos recibimos siete goles y eso es algo que tenemos que cambiar ajustando aspectos de nuestro juego y siendo más contundentes», apunta sin pasar por alto que al filial también le conviene ser «más profundo» en ataque. Con estos argumentos, el Tenerife B se enfrentará a un Coria que está mostrando un «nivel alto», tal como reflejan sus resultados y su puesto en la clasificación –cuarto–. «Su comportamiento con y sin balón es estricto», avisa Mazinho con la intención de que su equipo logre que el rival esté «incómodo».

El Coria cumple su cuarta temporada en Segunda RFEF, una categoría a la que volvió en 2024 para tener como adversario al Tenerife B, entre otros. El único antecedente entre estos conjuntos en La Isla favoreció a los tinerfeños. El 6 de octubre de 2024 venció el filial blanquiazul (1-3) con goles de Adrián Toledo, Ethyan González y Caropitche.

En los banquillos, los mismos entrenadores, el local Raimundo Rosa y el visitante Leandro Cabrera. Y en la plantilla del Coria, alguna cara conocida, como la del portero Eduardo Loscos, que formó parte del Atlético Paso en la campaña 23/24, el atacante Dawda Dambelleh, que también perteneció al club palmero en esa etapa y luego reforzó al Tenerife B, y el guardameta tinerfeño Aarón Alonso, fichado para el filial blanquiazul hace dos veranos y que fue convocado para tres partidos del primer equipo sin llegar a debutar. En el Coria ha participado en dos encuentros de Copa RFEF y seis de Segunda RFEF.

Arbitrará el colegiado manchego Moreno Osuna.