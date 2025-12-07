El Cisneros La Laguna brega para tumbar al Leganés

Sabía el Cisneros La Laguna de la importancia de un partido en el que era clave conseguir una victoria. Se sufrió y se disfrutó a partes iguales en un encuentro que, finalmente, cayó del lado local. Triunfo cisnerista por 3-1 ante un muy combativo UC3M Voleibol Leganés para seguir en una buena línea.

Empezó el Cisneros buscando a Víctor Andreu en la ofensiva, con los madrileños aguantando el ritmo (5-7). Los insulares recuperaron el mando gracias a las buenas defensas de Sergio Noda y José Osado, pero fueron dos puntos seguidos de Fabián Flores los que obligaron al técnico visitante a pedir tiempo muerto (13-10).

El Leganés empató a 16 y fue entonces Miguel Rivera quien decidió parar. Le funcionó al entrenador cisnerista. Apareció Sergio Noda en ataque para dejar encarrilado el 1-0, pero el CV Leganés no había dicho su última palabra. El Cisneros desaprovechó cuatro pelotas de set, el partido se igualó a 24 y el en Ríos Tejera se intuía lo peor. Sin embargo, un remate de Thomas Sleurink y un bloqueo de Andreu cambiaron el miedo por la alegría (26-24).

Si el segundo periodo comenzó igualado, no tardó el CV Leganés en tomar la iniciativa; 4-7 y, a partir de ahí, siempre estuvo por delante. Los madrileños ganaron 20-25 y empataron la contienda.

Una dinámica que continuó en el arranque de la tercera manga, dominando los capitalinos y aprovechando los errores en el saque del Cisneros (11-13). Tras un tira y afloja constante, el conjunto lagunero se puso por primera por delante con 19-18 y, aprovechando a un inspirado Fran Duque, subió la renta un dígito más (21-19). Duque, de nuevo crucial, bloqueó más adelante para el 25-23.

La igualdad fue máxima en el inicio del cuarto periodo, y solo el mejor nivel del Cisneros les permitió tomar algo de ventaja (14-11). Los madrileños hicieron la goma hasta que empataron a 18, contestando Andreu y Noda evitando la remontada (22-19). El Leganés remó hasta el final. Tanto, que tuvo bola de set con 25-26, pero los de Miguel Rivera se hicieron fuertes y anotaron tres puntos seguidos (28-26) para sellar la alegría.

Superliga 2

En Superliga Femenina 2, el Cuesta Piedra cedió por primera vez en la temporada (3-2) en la pista del segundo, el Leganés. Las de Francis Hernández siguen líderes. También en el Grupo A, el Arona ganó 1-3 al Chamberí. En el B, el Élite Vóley, tercero, venció en la pista del cuarto, el San Cugat (2-3). En el C, el Aguere visita hoy al Emalsa grancanario (17:00). En chicos, el Cisneros B ganó anoche al Zaragoza (3-0) y el Arona Spring in Motion sale hoy (16:30) contra el Volei Prat, último.