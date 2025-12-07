El Batistana acaba a lo grande con cuatro oros más

Pleno de medallas para la rítmica tinerfeña en la última jornada del Campeonato de España Conjuntos Iberdrola que se ha venido celebrando estos días en el Movistar Arena de Madrid. Siete rotaciones chicharreras lucharon ayer por el podio en la jornada final del Nacional absoluto y todas ellas acabaron saliendo en la foto con una presea colgada al cuello. De ellas, cuatro fueron de oro, las logradas por el Batistana Tenerife, que cerró de esta forma un campeonato casi perfecto, con galardones para todos sus conjuntos.

Dentro del ejercicio general, la rítmica tinerfeña brilló en la única categoría que restaba por participar, la benjamín. En ella el Batistana Tenerife obtuvo la mejor nota en cada uno de sus dos pases para acabar venciendo de manera clara al GR Huelva. El éxito isleño lo completó el Odisea Tenerife, que se hizo con la tercera plaza y un merecido bronce después de haber mostrado una gran regularidad en sus dos salidas al tapiz.

Ya en las finales por aparatos los equipos tinerfeños incluso mejoraron su ya de por si brillante concurso general. Lo hizo especialmente el Batistana de Primera, que tras ver como el viernes se le escapaba el oro en su segunda rotación, ayer sí logró subirse a lo más alto del podio –confirmando así su particular idilio con las finales por aparatos–, en esta ocasión por delante del Daisan grancanario. Por su parte, en la categoría sénior el Batistana hizo doblete, repitiendo el oro del viernes. El dominio tinerfeño lo acabó confirmando el Odisea. La escuadra dirigida por Raquel Alberto se desquitó por completo de su pinchazo en el primer pase del ejercicio general –lo que le llevó a acabar en la quinta plaza–, y se alzó con la medalla de oro, a seis décimas de la primera posición.

El cuarto oro de la representación tinerfeña lo firmó el conjunto infantil del Batistana, que también reeditó sus éxitos del viernes para colgarse el metal dorado. Lo hizo de nuevo la formación isleña superando de manera incontestable al Corza’s Maspalomas, al que aventajó en 1,400. El botín tinerfeño se cerró con la plata del júnior del Batistana. Después de haber obtenido la vigesimoprimera mejor nota en el pase inicial, las de Jackeline Batista ya fueron las segundas mejores en el segundo pase, un punto de inflexión que repitieron ayer, siendo esta vez superadas únicamente por el Corza’s, y quedándose a 0,350 del oro.

Cierre brillante de un campeonato antológico para la rítmica tinerfeña que se marcha del Movistar Arena con un total de 10 medallas, y liderado por un excelso Batistana, que se colgó un total de ocho preseas: seis de oro, una de plata y un bronce. El Odisea, por su parte, se hizo acreedor de una plata y un bronce.