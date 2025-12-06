El Tenerife Libby’s se juega un billete a la Copa

Momento clave de la temporada para el Tenerife Libby’s La Laguna. El combinado lagunero afronta las dos últimas jornadas de la primera vuelta en décimo puesto (de 12 equipos) con la exigencia de sumar para tratar de alcanzar el meridiano de la Liga Iberdrola entre los ocho mejores equipo y garantizarse, de esa manera, un puesto en la Copa de la Reina que se disputará en La Laguna a finales de enero.

Con todo, y sin margen de error, la escuadra dirigida por Guillermo Orduna recibe esta tarde (18:00) en el Pablos Abril al Arenal Emevé, que marcha noveno, un punto más y un puesto por encima de las necesitadas blanquiazules. Teniendo en cuenta que lo siguiente en el calendario es la visita al Heidelberg de Gran Canaria (segundo), todo lo que no sea sumar hoy tres puntos (ganar el partido en cuatro o menos sets) dejaría a las laguneras virtualmente fuera del torneo copero.

El Tenerife Libby’s La Laguna llega a la cita tras caer por 3-1 ante el Haro Rioja en un duelo decidido por pequeños detalles. Por su parte, el Arenal Emevé también perdió su último compromiso, igualmente por 3-1, frente al Heidelberg.

En la Superliga masculina, el Cisneros La Laguna juega su segundo partido como local en apenas tres días de diferencia. Los pupilos de Miguel Rivera, que cayeron el miércoles por 1-3 frente al Melilla, reciben hoy (17:00) al Voleibol Leganés.

El equipo cisnerista, todo lo contrario que el Libby’s, debe defender su puesto de privilegio. Los laguneros, que son octavos, reciben al noveno. El combinado madrileño viene de ceder por 0-3 contra el Guaguas en la jornada intersemanal y, además, aún no ha puntuado lejos de la capital. Se antoja como un rival propicio en el Juan Ríos Tejera.

Superliga 2

En Superliga 2 destaca en féminas la visita del Cuesta Piedra, líder del Grupo A, al Leganés, segundo (19:00). También en el A, el Arona sale contra el Chamberí (18:00). En el B, el Élite El Rosario va a la pista del Sant Cugat (14:00) y en el C, el Aguere visita mañana al Emalsa Gran Canaria (16:00). En chicos, el Cisneros B recibe al Zaragoza (20:30) y el Arona Spring in Motion recibe al último, el Volei Prat, el domingo (16:30). n