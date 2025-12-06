El Batistana, dos títulos y un bronce que sabe a oro

Nuevo éxito del Batistana Tenerife, que se queda a un paso del triplete nacional. El club isleño ha vuelto a brillar, esta vez en el Campeonato de España Conjuntos Iberdrola que se viene celebrando en el Movistar Arena de Madrid. Lo ha hecho con dos títulos y una tercer medalla con un sabor agridulce pero a la vez un valor que se asemeja al de la presea dorada.

Primera categoría.

En el epílogo de la segunda jornada de competición, la rotación del Batistana Tenerife de Primera Categoría no pudo defender la mejor nota que había firmado en el pase del jueves (23,950) a pesar incluso de una penalización de 0,300. Ayer, las de Jackeline Batista incluso mejoraron su registro (24,200), pero no les dio para asegurarse el oro.

Una primera plaza que recayó en el Palas, gracias especialmente a la nota de dificultad de su segundo pase (12,000 frente al 10,500 de las tinerfeñas). La escuadra navarra –segunda en 2024– disparó su nota global hasta un 48,300, mientras que la plata se la adjudicó el Mabel valenciano (48.200). El Batistana se tuvo que conformar con el bronce –desquitándose al menos de la sexta plaza del año pasado– a solo 0,050 de la plata y a 0,150 del oro.

Las componentes del Batistana en lo más alto del podio de la categoría Sénior. | RFEG

Sénior.

Donde sí se alzó con el triunfo absoluto el Batistana fue en la categoría sénior. Ahí, el club tinerfeño ya fue el mejor en el primer pase, con un 23,500 que le sirvió de colchón para la cuarta mejor firmada nota de ayer (22,750). Aventajó en seis décimas al Sakoneta vasco y en siete a El álamo madrileño.

Por su parte, el Odisea concluyó en una meritoria quinta plaza, a solo 0,350 de las medallas. Una posición que debería darle el ascenso a Primera Categoría para la próxima temporada. Mientras, el Corarenal de La Laguna fue decimoséptimo y el Intara de Los Realejos decimoctavo.

Infantil.

La categoría infantil fue la otra en la que el Batistana logró el metal más valioso, superando así la plata lograda en el Nacional del pasado curso. Las tinerfeñas mostraron una gran superioridad en los dos días de concurso, en los que firmaron sendas mejores notas, lo que finalmente les valió para acabar con una puntuación de 4,950 y aventajar en punto y medio al Corza’s Maspalomas, que se adjudicó la medalla de plata.

El equipo de Primera del Batistana, a la derecha, con su medalla de bronce. | RFEG

Júnior y alevín.

Aunque sin poderse subirse a podio, el Batistana Tenerife también firmó un segundo pase más que brillante en la categoría júnior. De esta forma, las de Jackeline Batista se desquitaron de una primera rotación del jueves en la que cometieron varios fallos, quedando relegadas a la 21ª plaza. Con el impulso de ayer el club isleño asciende hasta la octava plaza, una posición que le permitirá estar presente hoy en las finales por aparatos. En esta misma categoría el Corarenal fue trigésimo.

Mientras, en alevín, los representantes tinerfeño no tuvieron opciones de pelear por las medallas. El Odisea firmó el puesto más destacado con una decimotercera plaza en manos libres (21º en el ejercicio general), mientras que el Intara fue 16º en ambas modalidades.

Hoy, benjamín y las finales.

Hoy, en la tercera y última jornada de competición, le tocará el turno a la categoría benjamín, donde habrá dos equipos tinerfeños en liza: el Odisea Tenerife y el Batistana. De manera paralela tendrá lugares las finales por aparatos, donde estarán presentes cinco rotaciones isleñas: cuatro del Batistana (Primera, Sénior, Júnior e Infantil) y una del Odisea (Sénior).