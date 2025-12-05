La K42 abre el telón con más de 2.600 atletas

La Casa de los Capitanes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna acogió ayer la presentación de la K42 Canarias Anaga Maratón 2025, una prueba que se disputará entre hoy y el domingo y recorrerá el Parque Rural de Anaga, poniendo en valor los principios deportivos y medioambientales y su prestigio internacional.

La K42 Canarias Anaga Maratón comenzará hoy con la salida de la K-Vertical, a las 16:00. Mañana será el turno de la novedosa K30, que se pondrá en marcha desde las 8:00; así como de la K12 a las 10:00. La última prueba del día será la solidaria K-Kids, que comenzará a las 16:00. Finalmente, la jornada del domingo acogerá la salida de la K21 (9:30) y la prueba reina, la K42, que partirá desde las 9:00 en la lagunera plaza del Cristo.

Durante el acto de presentación intervinieron el presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; y el director de la carrera, Isidro Casanova.

Albelo fue el encargado de inaugurar la presentación de una de las pruebas más destacadas del calendario deportivo en La Laguna, que contará con más de 2.600 participantes y deportistas procedentes de 35 países, siendo una vez más un escenario internacional de referencia. «Esta edición promete un ambiente vibrante desde el primer momento. En un entorno inmejorable, marcado por la riqueza del Parque Rural de Anaga, cada tramo ofrecerá una oportunidad única para disfrutar. Esto no solo eleva la experiencia deportiva, sino que también refleja nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente», añadió Badel Albelo.

Por su parte, Moliné manifestó que «esta es una prueba que ya se ha posicionado como una de las mejores dentro del trail, tanto por todo lo que implica como por el increíble escenario en el que se celebra». Así, la consejera de Deportes quiso «felicitar al promotor, junto con los organizadores y colaboradores, por el extraordinario trabajo que realizan para situar estas pruebas en un nivel excepcional».

El último en tomar la palabra fue Isidro Casanova, quien destacó el apoyo de las instituciones y los patrocinadores. «El Ayuntamiento de La Laguna ha sido el principal promotor y soporte de la prueba desde hace 15 años, cuando empezamos. También quiero remarcar el apoyo del Cabildo, que ha apostado por esta carrera. Además, el Ayuntamiento de Tegueste se incorpora acogiendo la K3».

Acerca de las modalidades deportivas, Casanova explicó que cuentan «con un formato de competición de tres días y con un programa de pruebas adaptado para todos los niveles. Además, hay 100 corredores que participarán en las tres jornadas y podrán vivir la K en todas sus dimensiones. También hay participantes de distintas nacionalidades y, desde los inicios, siempre se ha apostado por traer a corredores de élite mundial. Este año no será la excepción». n