Un Melilla muy serio silencia el Ríos Tejera

La primera jornada intersemanal de la temporada y el primero de los dos partidos en casa del Cisneros La Laguna esta semana se saldó con derrota. Un muy serio Club Voleibol Melilla logró ponerse 0-2 en el Ríos Tejera y, aunque los tinerfeños recortaron distancias, finalmente no pudieron completar la remontada (1-3).

Arrancó con intensidad el partido, sin tiempo para entrar en calor. Así, el cuadro cisnerista logró tomar la iniciativa de la mano de Víctor Andreu y, sobre todo, de un Thomas Sleurink acertado al inicio (13-9). La aparición de Víctor Méndez para los melillenses les permitió seguir vivos en el encuentro, pero siempre a remolque de su rival (19-15).

Sin embargo, en la Superliga Masculina hay que rematar la faena pues, de no hacerlo, puede complicarse. De primeras, el CV Melilla fue recortando la diferencia hasta ponerse a tiro (22-21) y, luego, el Cisneros dispuso de dos pelotas de set que no aprovechó. Empate a 24 y muerte súbita, triunfando los visitantes por 26-28.

Ambos conjuntos intercambiaron mini-parciales en el comienzo del segundo periodo, estirando la igualdad hasta pasado el ecuador (15-15). Los norteafricanos se pusieron por delante con el 17-18 y no perdieron el mando. Muy serios y efectivos, impidieron cualquier reacción cisnerista y volvieron a ganar (21-25).

Salió el Cisneros con el cuchillo entre los dientes a la tercera manga (6-2) y, dominando desde el saque, tomaron una renta que nunca peligró. Si Federico Martina anotaba para el CV Melilla, era Sleurink el encargado de responder. Aumentando punto tras punto la ventaja máxima, un gran final de Nacho Roberts permitió a los suyos meterse en la pelea por el partido.

No obstante, el subidón en el Ríos Tejera se desinfló un poco al ver cómo Miguel Rivera solicitó pronto un tiempo muerto al estar 1-4 abajo. Aun así, el Cisneros siguió peleando y, con mucho corazón, empató el set a 13. Si todo estaba a punto de estallar, nuevamente se encargó Melilla de evitarlo. Los visitantes acabaron con mejor pie hasta poner el definitivo 19-25.

Derrota cisnerista, pero sin tiempo para lamentarse, pues este sábado vuelve a haber acción en La Laguna. A las 17:00 horas, los tinerfeños se miden al UC3M Voleibol Leganés.