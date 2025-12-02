Surf / Campeonato Autonómico Júnior
Nadia Nalesso, doble vencedora en Arona
La ‘rider’ tinerfeña se impone con autoridad en las categorías Sub 16 y Sub 18 en la prueba del Spring Surfest Las Américas Pro
El Spring Surfest Las Américas Pro fue escenario, el domingo, de unas de las pruebas que forman el circuito por el Campeonato Autonómico Júnior, organizado por la Federación Canaria de Surf, y que se disputó en la ola conocida como izquierda de El Centro, como parte del acuerdo entre el Club Varada y la organización.
En categoría Sub 18 femenina, la rider local Nadia Nalesso (13,50), con dos olas muy sólidas, marcó la diferencia y superó en la final Ludovica Chila (9,67), Alejandra Cruz (8,47), Beta Valatkaite (3,77) y Jagoda Budzinska (3,66). La surfista canaria, además, dominó también con autoridad la categoría Sub 16 femenina (13,26), llevándose así las dos categorías junior y firmando un fantástico doblete en Las Américas.
El gran protagonista en la categoría Sub 18 masculina fue el cántabro Eder Fuentes (15,50), que se impuso en la final con dos muy buenas olas, superando así a Xan Atchoarena (14,26), Castè Achille (10.20) y Ferrán Sancho (9,00). Fuentes fue el rider más sólido durante toda la jornada, ganando todas y cada una de las mangas que disputó.
En la última de las categorías en disputa, la Sub 16 masculina, el gran protagonista fue Ruy Hurtado (13,56), que se llevó una final muy ajustada ante el local Stefano Mandozzi (12,17), Daniel Cambreleng (11,03) y Jorge Sainz (5,20).
Los Euromaster serán los siguientes en entrar en acción en el Spring Surfest Las Américas Pro 2025. Ayer lunes, 1 de diciembre, hubo Lay Day (jornada de descanso), por lo que no hubo competición. Sin embargo, el festival no para y su oferta de competiciones, actividades, conciertos y todo tipo de talleres continuarán hasta el 8 de diciembre.
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- Santa Cruz tiene 50.000 metros cuadrados de suelo inutilizable porque nadie lo registró
- La hermana del asesinado por la banda de Añaza denuncia amenazas: “Son las próximas en la lista”
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Santa Cruz niega las paradas a los tuk tuk, ni para sacar fotos, y le pasa la pelota al Gobierno canario
- Loïc Williams: «Estoy orgulloso de haber dejado un buen dinero al club que apostó por mí»