Nadia Nalesso, doble vencedora en Arona

El Spring Surfest Las Américas Pro fue escenario, el domingo, de unas de las pruebas que forman el circuito por el Campeonato Autonómico Júnior, organizado por la Federación Canaria de Surf, y que se disputó en la ola conocida como izquierda de El Centro, como parte del acuerdo entre el Club Varada y la organización.

En categoría Sub 18 femenina, la rider local Nadia Nalesso (13,50), con dos olas muy sólidas, marcó la diferencia y superó en la final Ludovica Chila (9,67), Alejandra Cruz (8,47), Beta Valatkaite (3,77) y Jagoda Budzinska (3,66). La surfista canaria, además, dominó también con autoridad la categoría Sub 16 femenina (13,26), llevándose así las dos categorías junior y firmando un fantástico doblete en Las Américas.

El gran protagonista en la categoría Sub 18 masculina fue el cántabro Eder Fuentes (15,50), que se impuso en la final con dos muy buenas olas, superando así a Xan Atchoarena (14,26), Castè Achille (10.20) y Ferrán Sancho (9,00). Fuentes fue el rider más sólido durante toda la jornada, ganando todas y cada una de las mangas que disputó.

En la última de las categorías en disputa, la Sub 16 masculina, el gran protagonista fue Ruy Hurtado (13,56), que se llevó una final muy ajustada ante el local Stefano Mandozzi (12,17), Daniel Cambreleng (11,03) y Jorge Sainz (5,20).

Los Euromaster serán los siguientes en entrar en acción en el Spring Surfest Las Américas Pro 2025. Ayer lunes, 1 de diciembre, hubo Lay Day (jornada de descanso), por lo que no hubo competición. Sin embargo, el festival no para y su oferta de competiciones, actividades, conciertos y todo tipo de talleres continuarán hasta el 8 de diciembre.