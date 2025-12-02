El deporte ya genera el 4,5% del PIB de Canarias

La industria del deporte en Canarias alcanzó en 2024 un impacto directo equivalente al 4,45% del PIB regional, lo que supone 2.586 millones de euros anuales, según el Estudio de Impacto Socioeconómico de la Industria del Deporte en Canarias, presentado este martes por el Clúster de la Industria del Deporte en Canarias (Cideca). El documento –primero de esta naturaleza que se elabora en el Archipiélago- ha sido financiado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y realizado por la consultora KPMG, y su contenido fue dado a conocer en un acto celebrado en la sede de la CEOE de Tenerife.

La presentación, que corrió a cargo del presidente de Cideca, José Hernández, contó con la participación de autoridades regionales, organizaciones empresariales y miembros asociados, entre los que se encontraban el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; y el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso.

Por encima de regiones punteras

Ese dato de 2.586 millones de euros anuales de impacto directo, lo que supone un 4,45% del PIB del Archipiélago, sitúa a Canarias por encima de los niveles publicados por otras comunidades autónomas y consolida al deporte como un motor económico estratégico en las islas. El 76% de ese número (1.962 m€) proviene del sector privado.

Autoridades y responsables de CEOE Tenerife y Cideca, antes de la presentación del estudio. / Arturo Jiménez

El informe detalla que el impacto total de la industria deportiva ascendió en 2024 a 5.742 millones de euros, una cifra que integra los efectos directos (2.586 m€), indirectos (2.155 m€) e inducidos (1.001 m€), con una importante repercusión en términos de empleo. La industria suma 28.667 puestos directos a tiempo completo, a los que se unen 16.789 indirectos y 20.965 inducidos, para un total de 66.421 empleos, confirmando la elevada capacidad de generación de trabajo del sector. Por cada millón de euros aportado al PIB, se crean 10 empleos directos.

El alojamiento se lleva la palma

El análisis económico incluido en el estudio incorpora una distribución detallada del impacto directo por capitales. El alojamiento concentra el mayor peso con un 28,2%, seguido de los clubes de élite, deporte federado y sociedades anónimas deportivas (12%), el comercio (10,9%), la hostelería (9,9%) y el sector público (8,5%). Otros segmentos relevantes son las apuestas deportivas (6,7%), el deporte/fitness (6,2%), la educación (3,8%), la tecnología/medios (3,5%), el turismo deportivo (3,1%), además del transporte, la fisioterapia y readaptación, el equipamiento deportivo, los autónomos y los videojuegos/eSports -solo aquellos que estén relacionados con algún tipo de actividad física-.

El ecosistema productivo vinculado al deporte continúa expandiéndose en Canarias. Actualmente, el Archipiélago reúne 54 CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), relacionados con actividades deportivas y cuenta con 2.600 empresas, lo que sitúa a las Islas como la quinta comunidad autónoma en número de empresas del sector, con un 6% del total nacional y un crecimiento del 7,2% en 2024, el segundo mayor del país tras Andalucía. Estas empresas representan el 1,8% del total empresarial canario, uno de los porcentajes más elevados de España.

El deporte, una industria del pleno derecho

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, destacó durante la presentación que "por primera vez, Canarias dispone de datos rigurosos y comparables que respaldan al deporte como industria de pleno derecho, con capacidad real para atraer inversión privada, generar empleo de calidad y diversificar la economía". Además, recordó que este estudio “es el primer gran encargo realizado al Clúster tras su creación el pasado mes de marzo, y supone una inmejorable forma de demostrar que su creación era necesaria".

Suárez subrayó que este documento permitirá orientar la toma de decisiones y reforzar el papel del deporte en la economía regional: "Contar con esta información nos facilita planificar mejor las infraestructuras, diseñar políticas públicas basadas en evidencia y fortalecer la colaboración entre administraciones y empresas. Además, nos abre la puerta a captar nuevos patrocinios e inversión privada para seguir posicionando a Canarias como referente en la industria del deporte, un sector que está creciendo en volumen, profesionalización e innovación".

El presidente de Cideca, José Hernández, aseguró que "lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se fomenta". Así, explicó que "el diagnóstico sobre qué peso tiene la industria del deporte en Canarias debía ser una de las principales acciones del recién creado Clúster de la Industria del Deporte, y tras seis intensos meses de trabajo es posible presentar unos datos que demuestran que el ecosistema que sostiene la actividad física y el deporte, también público pero principalmente privado, genera economía y empleo suficientes para consolidarse como un motor estratégico de la economía de las Islas".

Panorámica del acto de presentación del informe por parte de Cideca. / Arturo Jiménez

El informe técnico presentado este martes recoge igualmente datos en cuanto a hábitos deportivos, como el que refleja que un 52% de la población canaria realiza actividad física semanalmente, situándose en la media nacional. El 22,8% practica deporte a diario, el 33,5% lo hace de forma ocasional y el 40,8% no practica actividad física, cifras similares a las del conjunto del Estado. Canarias cuenta con 211.671 personas federadas y 61 federaciones deportivas, lo que evidencia un tejido deportivo claramente consolidado.