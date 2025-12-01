De Llull 2017 a Osobor 2025, el drama de las rodillas españolas en Tenerife

Ni el abultadísimo triunfo de España frente a Georgia (90-61 a una selección que se había impuesto al combinado de Scariolo unos meses antes en el Eurobasket) fue suficiente para que Chus Mateo se marchara feliz a la cama. Ni siquiera tras haber concluido su primera ventana como seleccionador con dos triunfos y la sensación de que hay motivos para la ilusión. La alegría era imposible porque la preocupación por el estado físico de Great Osobor se imponía en intensidad. “No puedo decir nada, pero no pinta bien. Pinta mal”, lamentó desolado el técnico en su primera reflexión en sala de prensa.

En la mañana de este lunes, lamentablemente, la Federación Española de Baloncesto confirmó en un comunicado médico que lo del interior nacido en Tudela era bastante más que un susto. Concretamente, una grave lesión de rodilla con diagnóstico de esos que resultan aparatosos hasta de leer. El jugador del Science City Jena alemán “sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación”. Al joven de 22 años y 2,03 le espera un largo tiempo de recuperación por delante.

La jugada del desastre

Todavía en el primer cuarto, con el marcador 11-18 y a 2'10'' para la conclusión del periodo, Mate Khatiashvili penetró a canasta y, justo en el momento en el que despegaba para dejar una bandeja, se encontró por el camino con Osobor. La rodilla derecha del georgiano impactó con la parte externa de la rodilla izquierda del interior español, que tenía la pierna apoyada. Ese fue el instante de la fatalidad. Great, que apenas llevaba 1'50'' en pista, cayó desplomado con gestos claros de dolor y, pese a que llegó a recuperar la verticalidad para tratar de abandonar el parquet por su propio pie, se desplomó al dar el primer paso. La inestabilidad de la articulación era tan bestia que ni un simple apoyo le permitía. Su cara. Su gesto. Que negara con la cabeza. El silencio sepulcral que se instaló en el Santiago Martín. Mal asunto.

Un recuerdo inevitable

Fue en esos segundos de reflexión, los que se necesitan para transitar desde el shock de un momento traumático hasta la recuperación total del sentido común, cuando en la retina de muchos se reprodujo irremediablemente un recuerdo que parecía ya enterrado. Uno de hace ya más de ocho años. Concretamente, de la noche del 9 de agosto de 2017. En el mismo escenario, el Santiago Martín, España cayó frente a Bélgica (71-98) en una jornada en la que la derrota en un duelo amistoso fue lo de menos. Lo único que importó fue la grave lesión, también de rodilla, que sufrió Sergio Llull. El jugador del Real Madrid perdió el apoyo cuando quiso cambiar de dirección en una conducción hacia canasta. Sus gritos de dolor mientras agarraba con fuerza la zona lastimada (rodilla derecha) fueron descorazonadores.

Llull no pudo acudir al Eurobasket que arrancó el 31 de ese mismo mes. Aquel grupo, con los hermanos Gasol, Navarro, Sergio Rodríguez o el ahora aurinegro Joan Sastre, acabó colgándose el bronce. Eslovenia, verduga de España en semifinales, salió victoriosa. Llull, que se perdió la siguiente temporada por aquella fatal rotura de cruzado, acabó recuperando su mejor versión.

Tanto, que dos veranos después fue clave en la conquista del Mundial de China. En un histórico e inolvidable duelo de semifinales contra Australia que se resolvió tras dos prórrogas (95-88), el balear aportó 17 puntos, 12 de ellos desde la línea de tres, en casi 36 minutos en pista. Su rugido al anotar un triple desde casi el centro de la pista sobre la bocina del primer cuarto fue el presagio de lo que estaba por venir en aquel choque disputado en Pekín. Llull, es más, sostenía entre sus manos la pelota cuando concluyó el duelo y se abrazó eufórico con Rudy Fernández. La final contra Argentina fue un paseo (75-95). Por qué no soñar con una redención similar para Osobor en Catar 2027.

Amuleto en duelos oficiales

Para España, lo más curioso de todo, es que sus visitas a Tenerife en partido oficial son sinónimo de victoria. De las jugadas desgraciadas para Osobor y Llull a las alegrías contra Ucrania en 2018 (72-68) y Turquía en 2019 (74-58). “Qué curioso es este deporte, ¿verdad?”, reflexionó Chus Mateo en voz alta tras el triunfo contra Georgia. El durísimo golpe de la lesión de Great, lejos de sacar del partido a España, generó en los internacionales una audaz reacción que sirvió para mejorar notablemente en defensa y empezar desde esa base a acertar en ataque. Para muestra, el parcial de 24-4 que acabó inclinando la balanza hacia el lado local para que la dirección del partido ya nunca cambiara de rumbo. El público acabó pasándoselo en grande.

Jaime, tocado

Para La Laguna Tenerife, que recibe este domingo en el Santiago Martín, la ventana de selecciones arroja una mala noticia en el apartado de lesiones. Aunque por suerte de muchísima menor gravedad que la de Osobor, el cuadro aurinegro se ha visto perjudicado por la lesión de Jaime Fernández, que acabó tocado el duelo frente a Dinamarca (fue el mejor con 15 puntos) y no pudo participar en el Santiago Martín. Jaime sufre una lesión muscular en el muslo derecho y, por el momento, no se han establecido los plazos de su recuperación ni un diagnóstico más preciso, por lo que su participación en el duelo de este domingo a las 12:00 contra el Real Madrid se antoja complicada.

Jaime Fernández, descartado por lesión en el duelo entre España y Georgia. / Arturo Jiménez

El susto de San Miguel en 2019

Con un alcance felizmente muchísimo menor al de Llull y Osobor, y en el hombro en lugar de la rodilla, fue la lesión de Rodrigo San Miguel en el duelo contra Turquía de febrero de 2019. El entonces base de La Laguna Tenerife sufrió un golpe durante el partido y reconoció con preocupación estar «muy dolorido» a la conclusión del mismo. «El golpe me lo dieron por detrás, en la disputa del balón. No me lo esperaba. Son cosas que pasan, aunque el momento es inoportuno. Espero que no sea nada», declaró el entonces canarista a EL DÍA. Las pruebas arrojaron como diagnóstico una fuerte «contusión» y el zaragozano causó baja durante varias semanas.