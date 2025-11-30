El Echeyde aviva sus posibilidades coperas

El Santa Cruz Tenerife Echeyde sumó ayer su tercera victoria del curso dentro de la División de Honor tras vencer manera cómoda al recién ascendido y colista Encinas de Boadilla (9-16), un triunfo que permite que los de Albert Español fortifiquen sus opciones de jugar un curso más la Copa del Rey. En su visita a tierras madrileñas el equipo isleño siempre llevó la iniciativa en el marcador (1-3 y 2-4), si bien si renta fue mínima durante muchos minutos (4-5).

Sin embargo, Luis Araya aprovechó con maestría una superioridad justo antes del descanso para hacer el 4-6 en un tanto que acabaría siendo psicológico. Pese a una tímida reacción de los locales (6-8), los tantos de Iker González (MVP de la tarde) y, nuevamente, Kike Ramírez daban aire al Echeyde (6-10), que desde ahí centraron sus esfuerzos en ser sólidos en defensa. Víctor Camarena pudo recortar distancias, pero erró un penalti, lo que dibujó la sonrisa en un Echeyde, que todavía no mató el duelo.

Aún así, los chicharreros mantuvieron siempre a buen recaudo su renta (8-11) antes de otro tanto de Iker González sobre la bocina de final del tercer periodo (8-12). Con todo encaminado, el Echeyde gestionó el tiempo y defendió bien para evitar sobresaltos. Lo hizo y, además, encontró el camino hacia el gol para aumentar la renta (8-15) por tres veces (Pablo Díaz, Luis Araya de penalti y Tom De Weerd). Al final, 9-16 en una tercera victoria de oro en Liga y primera fuera de casa para asentarse en los puestos (es sexto) de Copa del Rey con 10 puntos. Los de Albert Español volverán a jugar fuera la próxima semana, esta vez en la piscina del Mataró, cuarto clasificado.