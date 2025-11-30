Waterpolo / División de Honor Masculina
El Echeyde aviva sus posibilidades coperas
El equipo de Albert Español doblega al colista Encinas para sumar su primera victoria a domicilio del curso y escalar a la sexta plaza
El Santa Cruz Tenerife Echeyde sumó ayer su tercera victoria del curso dentro de la División de Honor tras vencer manera cómoda al recién ascendido y colista Encinas de Boadilla (9-16), un triunfo que permite que los de Albert Español fortifiquen sus opciones de jugar un curso más la Copa del Rey. En su visita a tierras madrileñas el equipo isleño siempre llevó la iniciativa en el marcador (1-3 y 2-4), si bien si renta fue mínima durante muchos minutos (4-5).
Sin embargo, Luis Araya aprovechó con maestría una superioridad justo antes del descanso para hacer el 4-6 en un tanto que acabaría siendo psicológico. Pese a una tímida reacción de los locales (6-8), los tantos de Iker González (MVP de la tarde) y, nuevamente, Kike Ramírez daban aire al Echeyde (6-10), que desde ahí centraron sus esfuerzos en ser sólidos en defensa. Víctor Camarena pudo recortar distancias, pero erró un penalti, lo que dibujó la sonrisa en un Echeyde, que todavía no mató el duelo.
Aún así, los chicharreros mantuvieron siempre a buen recaudo su renta (8-11) antes de otro tanto de Iker González sobre la bocina de final del tercer periodo (8-12). Con todo encaminado, el Echeyde gestionó el tiempo y defendió bien para evitar sobresaltos. Lo hizo y, además, encontró el camino hacia el gol para aumentar la renta (8-15) por tres veces (Pablo Díaz, Luis Araya de penalti y Tom De Weerd). Al final, 9-16 en una tercera victoria de oro en Liga y primera fuera de casa para asentarse en los puestos (es sexto) de Copa del Rey con 10 puntos. Los de Albert Español volverán a jugar fuera la próxima semana, esta vez en la piscina del Mataró, cuarto clasificado.
Un mal último periodo condena a las Guayotas
Nuevo revés para el Santa Cruz Tenerife Echeyde femenino, que sucumbió ante un teórico rival directo, el Sant Feliu (13-17), lo que deja a las de Enrique Cruz penúltimas con un solo punto y cada vez más lejos de la zona tranquila. lo cierto es que ayer el equipo isleño se mantuvo por delante o con un marcador igualado durante gran parte del partido. Así, al descanso se llegó con 7-6, mientras que el electrónico reflejaba un 12-11 a falta de los ocho minutos decisivos. Pero ahí Las Guayotas naufragaron. Primero con un parcial de 0-2 que aguantaron las locales (13-13) antes de un nuevo arreón idéntico (13-15). Pese a seguir con vida tras fallar las visitantes un penalti, el Echeyde no pudo fue capaz de reaccionar. Penalti a favor de las locales y la pelota se resbaló de las manos de María Ramos. Desde ahí, bajón físico, mental y moral, que destrozó la confianza de las chicharreras, quienes, ya descolocadas en defensa, encajaron dos goles más.
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- Adjudicada la finalización de dos tramos de la anhelada carretera Ofra-El Chorrillo
- Santa Cruz de Tenerife se revela contra la Zona de Bajas Emisiones: el pleno pide al Estado que elimine la obligación de implantarla
- La Laguna enciende la Navidad con artistas canarios y la calle de La Carrera a rebosar
- Un nuevo aparcamiento en Santa Cruz: ya están disponibles 85 plazas gratuitas en un solar de La Rosa