Melania Suárez, la surfista y enfermera tinerfeña que reina en el surf español

Exhibición de una tinerfeña que se inscribe con letras mayúsculas en el mapa del surf femenino español. La rider lagunera Melania Suárez firmó una victoria firme, precisa, casi quirúrgica, en el Tenerife PRO Las Américas, una cita condicionada por la escasez de olas en Las Palmeras y el posterior traslado al pico de Fitenia, donde las condiciones se tornaron, paradójicamente, perfectas. Con un 14.67 final, sin fisuras en ninguna manga, Suárez se proclamó campeona de España, al tiempo que destapaba la versión más afinada de un talento que lleva años madurando.

Fue uno de esos días que se graban para siempre, en lo deportivo y sobre todo en lo emocional. Competir en casa, arropada por su gente, con familiares, amigas y un público entregado para una atmósfera tan especial que ni la propia Melania ha terminado de asimilar del todo. «Estoy muy contenta y sigo sin creérmelo», confiesa sobre el triunfo ante los suyos.

Nada en su lenguaje corporal delataba nervios ni urgencias. Ni un mal gesto, ni una duda. Serenidad absoluta de la lagunera que, al ser preguntada sobre si en algún momento sintió que el título era suyo, esquiva cualquier discurso grandilocuente. Lo suyo va por otro camino. «Cuando compito intento pensar en surfear como si estuviera en un baño libre», afirma. Una estrategia de autocontrol que la mantiene lejos del ruido y de la ansiedad que suele colarse en los grandes días.

Melania Suárez, segunda por la derecha, junto al resto de finalistas del Campeonato de España. / El Día

Su estilo es inconfundible, y el pasado viernes volvió a brillar con luz propia en la final, donde se midió a tres surfistas que casi forman parte de su día a día: Daniela Boldini, Lucía Machado y Silke Martínez. No es nada común jugarse un Campeonato de España con compañeras de sesiones, vuelos compartidos y meses enteros de convivencia. «Era un placer haber competido siendo amigas y poder estar dentro del agua hablando», admite.

Una anomalía en el sistema

En un ecosistema deportivo donde la especialización absoluta es la norma, Suárez Díaz representa una anomalía en el sistema. La lagunera compagina el surf con su trabajo como enfermera. Una dualidad que no es un apéndice anecdótico; condiciona su disponibilidad, sus decisiones y su visión del futuro. «Intento compaginarlo… hay veces que no puedo ir a todas las competiciones, pero soy feliz haciendo las dos cosas», resume sobre un equilibrio que la sitúa en una órbita distinta a la de otras deportistas españolas que han apostado por una profesionalización total. En su caso, la renuncia es voluntaria. Confiesa que el surf la apasiona de un modo más íntimo, no estructural, y se resiste a sacrificar esa esencia por una trayectoria estrictamente competitiva. «Compito porque me hace feliz y no es algo que me lo quiera tomar de manera profesional», recalca.

Hace unos meses, Melania fue preseleccionada para integrarse en el Equipo Nacional Open 2025, una suerte de antesala para quienes aspiran a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un gesto que muchos habrían interpretado como el pistoletazo de salida hacia la élite. Suárez, fiel a su instinto, decidió bajarse del tren antes de que arrancara. Le comunicó a la federación que, por razones personales y laborales, no podía comprometerse al cien por cien. Hoy, con algo más de perspectiva, no cierra ninguna puerta, pero tampoco se deja arrastrar por el vértigo olímpico. Su brújula sigue apuntando al mismo lugar: el equilibrio. «Ahora mismo sigo igual… Prefiero recorrer el mundo haciendo viajes de surf», insiste.

Una vida entre espuma y familia

Si se escarba en el origen de su vínculo con las olas, su historia fluye con naturalidad. «Empecé a surfear porque toda mi familia lo hacía», cuenta. Padre, hermano, amigos… la playa fue su patio de juegos, su refugio y su primera escuela. No hubo un punto de inflexión, sino una continuidad. Melania surfea porque en su casa se vivía así. Su evolución en la competición ha sido progresiva y firme. Entre sus logros más recientes destacan el título en el Circuito Canario de Surf Open femenino 2024, el tercer puesto en la Liga Iberdrola 2024, la corona de Campeona de Canarias en 2023 y el triunfo en la Liga Iberdrola Femenina 2023. Resultados que la colocan en la cumbre nacional, incluso sin entregarse por completo a ello.