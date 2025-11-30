El Haris cae y se complica su presencia en la Copa de la Reina

El Tenerife Libby’s La Laguna cayó derrotado (3-1) ante Haro Rioja en la novena jornada de la Liga Iberdrola, en un duelo disputado en el Pabellón Frontón El Ferial (Haro). Con este resultado, el conjunto lagunero afrontará las jornadas décima y undécima con la necesidad de sumar puntos para seguir en la lucha por la clasificación a la Copa de la Reina, que se celebrará en la capital tinerfeña.

Fue un partido clave en la carrera hacia la clasificación para esa competición. El duelo comenzó con mucha intensidad e igualdad en el marcador (5-5). El conjunto riojano fue el primero en tomar ventaja con un 9-5, pero un potente remate de Rozalia Hnatyszn y un bloqueo decisivo de Emily Zinger permitieron al Tenerife Libby’s La Laguna remontar y ponerse por delante (10-11). A partir de ese momento, la superioridad del conjunto lagunero se hizo evidente y terminó cerrando el primer set con un contundente 16-25.

La segunda manga comenzó de forma similar, con equilibrio en el marcador e intercambio constante de puntos. Aunque el Tenerife Libby’s La Laguna estuvo más controlado por su rival en este periodo, las blanquiazules volvieron a mostrar una gran versión gracias a las acciones de Rozalia en la red y a un gran blockout de Antonela Fortuna. Sin embargo, el conjunto dirigido por Esther López logró imponer su juego, motivado por los ataques de Vivas Rquena, y terminó cerrando el set por 25-20.

Las imprecisiones de ambos equipos marcaron un inicio de un tercer periodo trabado, con acciones ofensivas poco precisas que mantuvieron la igualdad en el marcador (7-7). Un parcial de tres puntos, con contribuciones de Zinger y Jessica Akamere, permitió a las visitantes tomar ventaja; una renta que conservaron hasta mediados del set, cuando el marcador volvió a empatarse (15-15). Así, Haro Rioja cogió impulso y se adelantó, culminando el set con un ajustado 25-23.

Un parcial de seis puntos consecutivos para las riojanas (10-8) les permitió arrancar la cuarta manga por delante. El Tenerife Libby’s La Laguna respondió peleando cada acción con garra, con una gran directora de orquesta como Quinn Pelland, que manejó el juego de su equipo con soltura hasta devolver la igualdad (15-15).

Rozalia, principal referencia ofensiva del conjunto blanquiazul en el Pabellón Frontón El Ferial, sumó un bloqueo y un servicio directo que mantuvieron el impulso. No obstante, dos errores no forzados y el buen hacer del equipo de La Rioja complicaron el tramo final. Silva Martins encadenó varios bloqueos decisivos para cerrar el set por 25-21 y sentenciar el partido con un 3-1 global. n