Las Guayotas, a curar sus males ligueros en la Acidalio

El Santa Cruz Tenerife Echeyde Femenino afronta hoy (16:15) en la Acidalio Lorenzo una nueva oportunidad de lograr su primera victoria en la División de Honor. Las Guayotas, penúltimas clasificadas con solo un punto, reciben al Sant Feliu catalán, un rival directo en la lucha por salir del descenso. El cuadro dirigido por Enrique Cruz llega después de dos actuaciones opuestas: una buena imagen con derrota en penaltis ante el Catalunya y un mal partido ante el Mediterrani.

Sin Renée De Kleer ni Natalia Naya, pero con Elena Camarena cada vez más asentada, el equipo chicharrero confía en que el calor de su piscina les ayude a cortar la mala racha. «Tenemos muchas ganas de volver a jugar en casa, demostrar que podemos competir al máximo y ganar con el apoyo de nuestro público de casa, afirma la madrileña. Del curso pasado, un triunfo local (11-8) y una derrota ajustada fuera (13-12).

Los chicos, a estrenarse fuera

Por su parte, el Echeyde Masculino busca hoy (15:00) su primer triunfo lejos de la Acidalio y olvidar la derrota en penaltis ante Mediterrani. Los tinerfeños, novenos, visitan al colista y recién ascendido Encinas de Boadilla con casi toda la plantilla disponible, a excepción del meta Skokandic y del lesionado Gorría. Kike Ramírez, una de las sorpresas del curso, regresa a casa con la ambición clara: «Queremos sumar fuera para seguir en puestos de Copa del Rey». n