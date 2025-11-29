Liga U22
El Fundación sí encuentra premio a su remontada
El equipo canarista levanta 13 puntos en contra para doblegar al Valencia (97-94)
El Fundación CB Canarias regresó a la dinámica positiva en la octava jornada de Liga U y se impuso en el Santiago Martín a un correoso Valencia Basket por un ajustado 97-94, por lo que se desquita así de dos derrotas seguidas ante Unicaja Alhaurín de la Torre y Real Madrid. El equipo aurinegro llegó a levantar una desventaja de 12 puntos (64-77, 29’), para llevarse la sexta victoria.
Tras un inicio igualado y con alternancias en el marcador, fue el conjunto visitante quien logró cerrar el primer cuarto con ventaja (25-31). El guion del segundo acto no distaría mucho en cuanto a cifras. A pesar de un 0-8, los auriinegros lograron reponerse y colocar el 48-46 cerca del descanso. Pese a ello, el Canarias fue siempre a remolque antes de 9-1 para ajustar el choque (73-77). Ahí el Fundación CB Canarias apretó el acelerador y colocó el empate a 89 con un triple de Rafa Rodríguez, a 3’49” del final. Con todo de cara y sobre todo el acierto del propio Rafa, de Xabi López o Diego Fernández, los locales lograron voltear el marcador y colocaron el 93-91 con un triple de este último, que además estuvo especialmente inspirado sumando un total de 31 puntos y asumiendo la ausencia de Dylan Bordón, concentrado con Argentina.
Además, Rafa Rodríguez sumó 19 tantos (incluidos los dos últimos tiros libres), Xabi López otros 16 (con la canasta del 95-94), mientras en el rebote fueron claves Sangaré (12) y el propio Xabi (10). Los insulares suman así su sexta victoria del campeonato para colocarse con un balance de 6-2 que les mantiene igualados con el Real Madrid en la segunda plaza del grupo A. En la próxima jornada el cuadro de Ronald Cómez rendirá visita a BAXI Manresa (5 de diciembre, 11:30). n
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera