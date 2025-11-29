El Fundación sí encuentra premio a su remontada

El Fundación CB Canarias regresó a la dinámica positiva en la octava jornada de Liga U y se impuso en el Santiago Martín a un correoso Valencia Basket por un ajustado 97-94, por lo que se desquita así de dos derrotas seguidas ante Unicaja Alhaurín de la Torre y Real Madrid. El equipo aurinegro llegó a levantar una desventaja de 12 puntos (64-77, 29’), para llevarse la sexta victoria.

Tras un inicio igualado y con alternancias en el marcador, fue el conjunto visitante quien logró cerrar el primer cuarto con ventaja (25-31). El guion del segundo acto no distaría mucho en cuanto a cifras. A pesar de un 0-8, los auriinegros lograron reponerse y colocar el 48-46 cerca del descanso. Pese a ello, el Canarias fue siempre a remolque antes de 9-1 para ajustar el choque (73-77). Ahí el Fundación CB Canarias apretó el acelerador y colocó el empate a 89 con un triple de Rafa Rodríguez, a 3’49” del final. Con todo de cara y sobre todo el acierto del propio Rafa, de Xabi López o Diego Fernández, los locales lograron voltear el marcador y colocaron el 93-91 con un triple de este último, que además estuvo especialmente inspirado sumando un total de 31 puntos y asumiendo la ausencia de Dylan Bordón, concentrado con Argentina.

Además, Rafa Rodríguez sumó 19 tantos (incluidos los dos últimos tiros libres), Xabi López otros 16 (con la canasta del 95-94), mientras en el rebote fueron claves Sangaré (12) y el propio Xabi (10). Los insulares suman así su sexta victoria del campeonato para colocarse con un balance de 6-2 que les mantiene igualados con el Real Madrid en la segunda plaza del grupo A. En la próxima jornada el cuadro de Ronald Cómez rendirá visita a BAXI Manresa (5 de diciembre, 11:30). n