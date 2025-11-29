Cisneros y Libby’s, a afianzarse lejos de casa

Compromiso de máxima exigencia para el Cisneros La Laguna hoy a las 18:30 horas. El cuadro tinerfeño visita a uno de los mejores equipos de la Superliga Masculina, el Grupo Herce Soria Voleibol. El escenario, el Polideportivo Municipal de Los Pajaritos.

Llega el equipo cisnerista en sexta posición con dos victorias consecutivas, las logradas en Almería (1-3) y ante el Tarragona en el Ríos Tejera (3-0). Con siete puntos en su haber, la misión de los laguneros es traer un botín de tierras sorianas para asentarse en los puestos de privilegio.

Por su parte, el Grupo Herce Soria Voleibol llega a la cita como segundo clasificado con 14 puntos e invicto. Con dos triunfos en los mismos encuentros como local, el pasado fin de semana tuvieron que remontar para ganar a domicilio al Bus Leader San Roque (2-3).

Miguel Rivera ve al equipo «igual de bien y en la misma línea» que durante toda la temporada. Afrontando un «partido complicado en una de las canchas más complicadas de la Superliga», el técnico del Cisneros deja claro que, para sumar en Soria, «hay que jugar muy, muy bien y cometer muy pocos errores». Así, subraya que intentarán «sacar los tres puntos y, si no se puede, sumar».

Mientras, el Tenerife Libby’s La Laguna afronta a las 17:00 horas, el encuentro correspondiente a la novena jornada de la Liga Iberdrola. El conjunto lagunero visitará el Pabellón Frontón El Ferial para medirse al Haro Rioja Vóley, un rival directo en la carrera hacia la clasificación de la Copa de la Reina.

Choque clave para entrar a la Copa. Libby’s y Haro Rioja, octavo y noveno respectivamente, acumulan diez puntos en su casillero. El conjunto de Taco llega reforzado tras reencontrarse con la victoria en la pasada jornada ante Fundación Cajasol Andalucía, mientras que el cuadro riojano afronta el duelo después de caer por 3-1 frente al Heidelberg-Volkswagen.

El entrenador blanquiazul, Guillermo Orduna, señaló que «volver a ganar después de cuatro partidos genera confianza y predispone al grupo para trabajar durante la semana». «Hemos preparado mucho el siguiente partido, sabiendo el desafío que tenemos por delante. Estamos concentradas en el objetivo», añadió. n

Defensa del liderato

Todos los tinerfeños, como locales en la Superliga Femenina 2. En el A, a las 17:00, el Cuesta Piedra defiende su liderato contra el Chamberí y el Arona se cruza con el Extremadura. En el B, el Élite choca con el Sant Just (17:30). En el C, el Fedes se mide con el Medsur (19:00).

En chicos, el Arona recibe al Cratevo (19:30), mientras que el Cisneros La Laguna visita mañana al Barça (10:00).