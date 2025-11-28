Surf
Melania Suárez, reina del surf español en casa
La rider tinerfeña brilla en el Tenerife PRO con una actuación impecable v El cántabro Sean Gunning vence en categoría masculina
La tinerfeña Melania Suárez y el cántabro Sean Gunning, nuevos reyes del surf nacional en un día de emociones fuertes en Arona. El Tenerife PRO Campeonato de España y las ligas Surfing.es PRO e Iberdrola PRO vivían su día cumbre con la disputa de las rondas decisivas de las categorías masculina y femenina. Ante la falta de olas en Las Palmeras, el pico de Fitenia recibía a los mejores riders nacionales con unas condiciones inmejorables para que pudieran demostrar su surfing.
En categoría femenina, Suárez (14.67) dominó de principio a fin todas sus mangas. La rider tinerfeña se impuso, en una final de altos vuelos, a la local y múltiple campeona en Las Américas, Daniela Boldini (11.93), a la defensora del título nacional, Lucía Machado (11.07), y a la rider vasca Silke Martínez (7.36).
"Qué te voy a decir... Muy feliz y contenta de poder competir en la final con tres amigas, con mi madre y mis amigas viéndome en la playa... Súper feliz", expresó la recientemente proclamada campeona de España instantes después de conseguirlo.
En categoría masculina, Sean Gunning (12.86) se desquitó del mal sabor de boca de la última edición, donde terminó segundo, y se llevó el título mostrando un nivel de surf altísimo en todas sus mangas. En los cuartos de final firmó la mejor ola del campeonato (9.87) y en la final se impuso al actual campeón, Andy Criere, segundo (11.50), Yago Domínguez (8.93), tercero, y Kalani Da Silva (8.50), cuarto clasificado.
El rider cántabro llegó a Las Américas con ganas de revancha y se marcha como campeón de España y habiendo ganado todas sus mangas durante los dos días de competición. "El año pasado pasó lo que pasó y quedé segundo. Volví este año con las mismas ganas y estoy súper contento de haber ganado, es increíble", explicó Gunning.
El Spring Surfest Las Américas Pro continúa hoy con la disputa del Campeonato Junior Autonómico, siempre que las condiciones lo permitan. Además, durante el fin de semana está prevista la realización de una limpieza de playa y actuarán, entre otros, Los Salvapantallas, dentro de la Spring Night que se celebrará mañana de la mano de Spring Hotels.
El presidente de la Federación Española de Surf, Román Díez, declaró que están "muy satisfechos con el desarrollo del Tenerife Pro Campeonato de España Surf Open 2025. Ha sido un éxito rotundo, resultado del esfuerzo conjunto tanto del staff de la Federación Española de Surfing como del equipo de organización del evento".
