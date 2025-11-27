Los mejores del mundo aterrizan en Tenerife para la League of Champions Finals de futvóley

Este viernes arranca en Los Cristianos una cita que aspira a instalarse entre los grandes eventos del año deportivo tinerfeño. La League of Champions Finals de futvóley aterriza en la Isla desde este viernes y hasta este domingo 30 de noviembre para transformar la arena sureña en un hervidero de selecciones, clubes, parejas de renombre y miradas puestas en una disciplina que crece a un ritmo vertiginoso.

No será un torneo más de futvóley. Es el torneo, la gran final europea de clubes que convoca a los mejores del continente. El promotor del evento, Sergio Bocha Silva, lo resume: el «nivel es altísimo», y sube aún más con la participación de «jugadores brasileños e israelíes», potencias indiscutibles en este deporte, que aterrizan por primera vez en Tenerife.

El montaje, finalizado ayer, ha sido una carrera contrarreloj. Según apunta Bocha, no ha habido ni respiro. Él y su equipo han tenido que «trabajar muchísimo para poner todo en orden», sobre todo porque la avalancha de inscripciones acabó desbordando cualquier previsión. Y no es para menos. 30 parejas solo en la fase clasificatoria, luchando por un hueco en el cuadro principal que se disputará entre mañana y pasado. Un boom sin precedentes para una disciplina que, no hace mucho, rozaba la clandestinidad.

La familia que sostiene el proyecto

La familia Silva es la columna vertebral de todo esto. El padre, Sergio; el hijo, Facu; y la hija, Yosy, forman una suerte de pequeño clan que vive por y para el futvóley. Los Cristianos es su hogar y su base de operaciones. Desde allí levantaron Serfay, la primera escuela de futvóley de Canarias, cuna de una camada de talentos que ya han empezado a despuntar.

El torneo grande es el de este fin de semana, la League of Champions Finals, pero la próxima semana toma el relevo el VII Torneo Bocha Silva, también arropado bajo el mismo sello. Y aunque el ambiente que se respira es casi familiar, aquí nadie se guarda nada. Todos se exprimen. Bocha, entre montaje de gradas, redes sociales y cuadrantes de horarios, también saltará a la arena para competir. A su lado, como siempre, estarán Yosy y Facu, el núcleo duro. Y junto a ellos, un buen puñado de figuras locales: Néstor Tomé, Iván Sanfiel, Johnny Yanes, Óscar Fumero, Miguel Castro, Ariel Díaz y Djavan Rodríguez.

En definitiva, Brasil, Israel y una parrilla de lujo llega este viernes a Tenerife. Jugadores que, hace apenas un par de temporadas, parecían fuera de alcance. «Es la primera vez que vienen jugadores tan buenos, vienen equipos de Israel, que ahora mismo son los más fuertes de Europa, y también una pareja brasileña de altísimo nivel», cuenta el promotor, que admite que atraer a «parejas de tanto nivel no ha sido tarea fácil». Lo atribuye a dos factores: constancia y clima. Primero, la constancia de un club que ha sabido crecer sin prisa, pero sin pausa: «Empezamos poquito a poco, con torneos locales, y gracias al trabajo del equipo de organización todo ha ido creciendo». Y después, claro, el imán infalible del clima en pleno invierno europeo.

No tiene misterio, por tanto, la receta del éxito. Tenerife ofrece, según Bocha, un combo que ningún rincón de Europa puede replicar en pleno noviembre. Al clima y las playas se les suman los training camps, entrenamientos colectivos –en los que participa Yosy Silva–, ayudando a que cada vez más extranjeros elijan Canarias como campo de preparación.

Un torneo para ver y respirar

Nacido en las playas de Brasil en los años 80, el futvóley emerge cuando un grupo de futbolistas decidió adaptarse a las restricciones de no usar las manos en la red del vóley playa. De esa mezcla entre fútbol y voleibol surgió una disciplina ágil y, sobre todo, técnica, que se juega por parejas sobre la arena, sin tocar el balón con las manos y con un máximo de tres toques por equipo. A España llegó en los 2000, ganando fuerza sobre todo en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias. Aunque todavía en fase embrionaria, es un deporte que cada vez cuenta con más torneos, escuelas especializadas y presencia internacional. Sol, arena, compañerismo y deporte al aire libre, el futvóley no solo destaca por su espectacularidad, sino también por el vínculo que crea con la cultura playera. Las chilenas, por ejemplo, son una de las jugadas más habituales y vistosas, y encarnan a la perfección ese equilibrio entre técnica y acrobacia que hace tan atractiva a la disciplina.

Para quien no conozca la modalidad Bocha lo describe como un espectáculo visual: «Es un deporte espectacular, muy llamativo, muy bonito de ver». Este fin de semana, según él, se vivirá algo sin precedentes: «No se ha visto algo así nunca en España, ni en jerarquía ni en nivel individual de las parejas».