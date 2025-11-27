Preferente
Líderes de un sueño que revive un barrio
Doce victorias, cuatro empates, ninguna derrota y solo tres goles encajados en 16 jornadas respaldan el brillante arranque liguero de la UD Añaza. Niños de la base idolatrando a los jugadores del primer equipo y un barrio que se siente representado por su club.
El dulce momento de la Unión Deportiva Añaza no se explica únicamente con una mirada a la clasificación de la Preferente Interinsular, donde lidera en solitario, invicto y solo ha recibido tres goles en 16 jornadas. Basta con pisar su campo –La Bombonera, como ya se ha popularizado– para notar que lo que allí se cuece va mucho más allá de una racha. Peleaba hace tres temporadas la institución santacrucera en Segunda Regional y hoy se postula como serio candidato al ascenso a Tercera División. Una metamorfosis tan vertiginosa que cuesta dimensionarla. Una fábula de barrio de la que no se quieren despertar.
«El Añaza se hizo casi como: venga, vamos a hacer un equipo», sintetiza Eduardo Delgado Lalo, su técnico. De ahí a un proyecto con estructura, constancia y, sobre todo, una conexión visceral con su gente. Encadenaron dos ascensos consecutivos y, el año pasado, aseguraron la permanencia en su debut en la Preferente y aprovecharon para cimentar una base que antes no existía. Lalo hace aquí una pausa. Quiere subrayarlo. Es lo que más le enorgullece, «esa pequeña labor social o aportación al barrio». Insiste en que todo lo que han levantado con la escuelita y las categorías inferiores lo han hecho «trabajando con amor y con cariño», su sello.
Cuando se le pregunta por el salto del equipo, recuerda que el año pasado apenas hubo tiempo para construir una plantilla, y que tanto él como la directiva partían con «inexperiencia». Esta temporada, en cambio, hubo margen para diseñar mejor el plan, «teniendo la idea clara de lo que queríamos». Y en ese proceso, hay un pilar: el grupo humano. Porque antes que futbolistas, son «personas». Sienten el club porque allí se respira «algo diferente».
En tres temporadas, el club santacrucero ha pasado de la Segunda Regional a soñar con el ascenso a Tercera
Y ese «algo diferente» se traduce también en cifras que hablan por sí solas. Doce victorias, cuatro empates, ni una sola derrota y tres goles encajados en 16 jornadas. Un blindaje estadístico que invita al sueño. Cuando se habla de ascenso, Lalo apela a la prudencia, pero también a la ilusión. Recuerda que, hace poco, en el vestuario comentaban que «ya habían alcanzado los 40 puntos», una barrera que el curso pasado representaba casi la permanencia asegurada. «Hay que tener ilusión, sin ilusión no hay nada», subraya. Eso sí, insiste en que la Preferente es una categoría «muy competitiva» y que nada se puede dar por hecho.
Lo que sí parece claro es que el peso del favoritismo recaerá sobre otros. «Todos con los que hablo dicen que el favorito es el Laguna», verbaliza el técnico, dejando entrever que ellos no juegan ese partido. Lo del Añaza va por otro carril. Un club de barrio, «prácticamente sin ayudas, tirando con apoyo de amigos, algún patrocinio y mucha dedicación». En ese contexto, la palabra «favorito» suena ajena, casi incómoda. Su objetivo, insiste, es trabajar, mantener los pies en el suelo y estirar la ilusión hasta donde llegue.
Lo que sí se nota, y mucho, es lo que pasa alrededor del campo. Añaza se ha reenganchado a su equipo. Familias que acompañan al equipo en cada desplazamiento, niños que miran a los jugadores como héroes, y hasta los porteros de la base se acercan a empaparse de cada gesto técnico de los guardametas del primer equipo. «Si en Añaza no hubiera fútbol, no habría nada», exterioriza Lalo.
A nivel estrictamente deportivo, hay nombres propios que explican este Añaza tan reconocible. El principal es Saúl. Un delantero con pasado en el propio barrio, con una trayectoria que ha ido creciendo a la par que el club. Capitán, líder y ejemplo para los que vienen detrás. Indica su entrenador que se ha adaptado «a la perfección» al paso de los años y a la llegada de jugadores más jóvenes. Dice de él que «los goles se le caen» y que lo lleva en la sangre, aunque lo que valora más es «su forma de ser».
Saúl, capitán y goleador, y el exblanquiazul Giovanni, sus dos grandes amenazas
Otro nombre a destacar es el de Giovanni Rodríguez, futbolista con pasado en el CD Tenerife cuyo fichaje ha sido un golpe de efecto en la categoría. Lalo lo conoce desde pequeño. Lo presenta como un chico humilde, sencillo, «una bellísima persona» que llegó tras unas semanas parado pero que ya suma goles y que se ha integrado con naturalidad. Él mismo lo define como «muy buen compañero» y un futbolista «muy bueno».
Con todas esas piezas, el cuadro santacrucero ha logrado algo que ni el propio barrio había vivido: dos temporadas consecutivas en Preferente. «Si quieren y siguen así, van a hacer historia y lo van a poder contar a sus nietos», les dice el entrenador a sus jugadores.
El caso judicial de su presidente: «Gracias a él, el Añaza es lo que es»
En el idilio del Añaza también hay ruido exterior. El asunto institucional es el elefante en la habitación desde que arrancó el curso. Una sombra inevitable, el proceso judicial que mantiene en prisión provisinal al presidente del club, Aarón Vargas, acusado como presunto implicado en un caso de secuestro y asesinato. Él, junto a Eduardo Delgado Lalo, entrenador del primer equipo rojinegro, fue uno de los arquitectos originales de esta aventura, y su nombre hoy es un tema delicado. Lalo esquiva cualquier incursión en el terreno extradeportivo. Asegura que, cuando se habla de Añaza, se habla de fútbol -«en Añaza solo se habla de deporte», verbaliza-. Para él, «esa persona es una de las más importantes» de su vida y pieza capital en la génesis de la institución santacrucera: «Gracias a él, el Añaza es lo que es». Luego, baja el telón, su objetivo es transmitir fútbol, y todo lo demás queda al margen del vestuario.
