Mansito, De Cobos y Marlins, estrellas del año

La Asociación de Prensa Deportiva de Tenerife (APDT) celebró ayer su XXXVIII Gala del Deporte. El acto se desarrolló en el teatro del Círculo de Amistad XII de Enero, en Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de Granadilla. Marta Mansito, Eduardo de Cobos y Marlins de Puerto de la Cruz recibieron los premios a mejores deportistas y club, en cada caso.

La gala adquirió un carácter emotivo por el recuerdo al periodista Domingo Álvarez, socio y referencia absoluta en los medios informativos canarios, y a Valentín Santana, figura importante en la historia del baloncesto en la Isla. Además, el veterano fotógrafo Trino Garriga recibió la insignia de oro de la APDT. El evento contó con la presencia del exciclista Alberto Contador, que también recibió un reconocimiento. La APDT hizo entrega al presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, Andrés Rodríguez, de una placa en agradecimiento por la colaboración.

Marta Mansito recibe su premio de manos de Fernando Clavijo. | E. D.

La noche empezó con la entrega de la Insignia de Oro de la Asociación al fotógrafo Trino Garriga. Luego se concedió el Premio Vernáculo a Rucaden González, del Tegueste.

Los reconocimientos y homenajes se fueron sucediendo. Acto seguido, la APDT recordó al periodista Domingo Álvarez con una distinción in memoriam.

Por su Trayectoria, subió al escenario la árbitra de baloncesto Ariadna Chueca. En la categoría de Mérito deportivo se destacó al atleta Chicho Báez González.

El premio APDT fue para el Club Tenerife Masters, de natación, y para la Fundación del CD Tenerife, mientras que la Escuela de Vela Los Cristianos fue premiada por su Gestión. En otras categorías, Paco Apeles recogió el Premio Cabildo y el Club de Rugby Ñandú, el Real Club Náutico de Tenerife y el UB Puerto Cruz, el Premio Educar.

La noche continuó con protagonismo para el paratriatleta Alejandro Meneses y para la Federación de Fútbol de Tenerife, que recibieron el Premio Gobierno de Canarias. La siguiente en escuchar el aplauso del público asistente a la gala fue la ajedrecista Adhara Rodríguez, por el Premio Proyección.

Yolanda Moliné y la mujer de Eduardo de Cobos. | E. D.

El galardón APDT Granadilla fue a parar a manos de Angélica María Nieto, campeona de lucha, y Giovanni Fariña, reciente ganador de la Peugeot Rally Cup Ibérica.

Llegó entonces uno de los momentos más esperados, el de la entrega del Premio al Mejor Equipo. Ahí sonó el nombre de Marlins Puerto de la Cruz, dominador del béisbol en el ámbito nacional.

Y en la categoría individual fueron proclamados los mejores del año Marta Mansito, campeona del mundo de vela, y Eduardo de Cobos, oro en el mundial de tiro.

Asistieron a la gala Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias; Poli Suárez, consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias; José Francisco Pérez, director general de Deportes del Gobierno de Canarias; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz; y Alicia Cebrián, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, entre otras autoridades.