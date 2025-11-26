Lope Afonso insiste en traer La Vuelta a Tenerife... y quiere hacerlo en 2027

Declaración de intenciones para dejar clara su postura. La presentación de la Aurum Magma Tenerife llevada a cabo este martes también invitaba a ser el escenario ideal para que saliera a la palestra la imposibilidad de que La Vuelta acabe en Tenerife en 2026. Un revés que Lope Afonso y el Cabildo de Tenerife parecen haber encajado con entereza para estar ya listos de cara a un siguiente asalto. «Como ocurría con las exigentes etapas de montaña en las que ni Alberto Contador] ni Ivan [Basso] se rendían, tampoco nos rendimos nosotros, y seguiremos luchando hasta coronar este puerto. Lo llegaremos a coronar», dijo primero, de forma un tanto encriptada, el vicepresidente del Cabildo antes de ser ya algo más contundente. «Tenerife está preparada para poder acoger La Vuelta; tiene todos los alicientes y condicionantes necesarios... Queremos que La Vuelta termine en Tenerife», señaló.

Lope Afonso sí dejó entrever posteriormente, y una vez concluido el acto, cierta rabia a causa de ver como todo el trabajo y esfuerzos realizados no llegaban a buen puerto. «Esta vez puedo asegurarles que hemos hecho todo lo posible, en la extensión más amplia del término, hasta el punto, incluso, de recoger la posibilidad de que La Vuelta se desarrolle en Tenerife, dentro del Plan Rector de Uso y Gestión [del Parque Nacional del Teide], que recientemente hemos terminado de negociar con el Gobierno de Canarias y que está a punto de ser aprobado definitivamente», comentó el vicepresidente en relación a la posibilidad de que un etapa pudiera pasar, e incluso concluir, cerca de la montaña más mítica de la Isla.

La Isla, preparada

«Todo esto requirió un trabajo consciente porque teníamos muy avanzadas las posibilidades de que se acogiera La Vuelta. Es decir, Tenerife, deportiva, técnica, e incluso jurídicamente, estaba en disposición de garantizar la llegada de La Vuelta con las mejores condiciones. Por tanto, ya una vez asentado ese escenario, si no es en 2026, ¿por qué no puede ser más adelante?», argumentaba Afonso en tono optimista. ¿Puede ser ese más adelante sinónimo de 2027? «Si las condiciones se dan y partiendo de la premisa de que la organización, Unipublic, también tuviera interés, pues por nuestra parte estaremos abiertos a negociar», concluyó