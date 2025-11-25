Magma Tenerife, la bicicleta única que se gestó en el Teide

Sin Vuelta a España, pero con bicicleta propia. El Museo de la Naturaleza y Arqueología ha acogido este martes la presentación internacional de la bicicleta Magma Tenerife, una edición exclusiva nacida de la colaboración entre Aurum Bikes y Turismo de Tenerife, a través de su marca Tenerife Despierta Emociones.

El nuevo diseño, presentado por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, e Iván Basso y Alberto Contador, propietarios de la firma Aurum, rinde homenaje a la isla que inspiró el espíritu de la marca.

Lope Afonso, Ivan Basso y Alberto Contador, descubriendo la Aurum Magma Tenerife / El Día / Elena de la Cruz

Los azules degradados del cuadro evocan el tránsito desde las profundidades del océano hasta las alturas del Teide; del mar al cielo, tal y como ha explicado Alberto Contador durante la puesta en escena. Cada capa de color representa la dualidad de Tenerife: la calma del Atlántico y la fuerza del fuego interior que la creó.

Las líneas topográficas del Teide grabadas sobre el cuadro recuerdan las cicatrices de su historia, los caminos que ascienden hacia las nubes, donde la bicicleta y el paisaje se funden en una misma esencia. "Magma Tenerife no es solo una bicicleta: es un símbolo de origen y destino. La culminación de un espíritu", reza el lema de la presentación de este novedoso modelo.

Las montañas como inspiración

Fue en Tenerife, en sus paisajes volcánicos donde se alza el Teide donde Ivan Basso y Alberto Contador forjaron su vínculo como ciclistas y creadores. En la dureza de las montañas isleñas nació una idea: transformar la energía de la tierra en movimiento, el origen en impulso. Así nació Aurum, y con ella su máxima expresión: Magma. Ahora, en un paso más allá ve la luz Magma Tenerife.

"El lanzamiento de la MAGMA Tenerife es mucho más que la presentación de una bicicleta: es la confirmación de un vínculo profundo entre nuestra isla y el mundo del ciclismo", ha señalado el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.

Para el dirigente popular "que dos figuras del deporte como Alberto Contador e Ivan Basso hayan encontrado en Tenerife la inspiración para crear Aurum y, ahora, regresen para dedicar una edición exclusiva" a la Isla, "demuestra el enorme potencial que tiene la isla como destino de entrenamiento, innovación y experiencias únicas". "Esta bicicleta refleja nuestra esencia: la fuerza volcánica que nos define, la diversidad de nuestros paisajes y la emoción que despierta cada kilómetro recorrido en Tenerife", añadió Afonso.

Se cierra el círculo

Mientras, Alberto Contador no pudo esconder que "Tenerife siempre ha sido un lugar muy especial" para él. "Durante mi etapa como ciclista profesional pasé muchas semanas entrenando en el Teide, buscando el punto de forma perfecto. Fue precisamente allí donde, años después, junto a Ivan, nació la idea de crear Aurum. Por eso, volver ahora con este proyecto es cerrar un círculo. La Magma Tenerife representa ese origen: el lugar donde todo empezó y la inspiración que nos llevó a crear nuestra propia bicicleta".

Alberto Contador e Ivan Basso, probando la Aurum Magma Tenerife en el Parque Nacional del Teide. / Aurum Bikes

Iván Basso comentó que "Tenerife forma parte de la historia de Aurum". "Aquí nació la idea, y aquí volvemos con una bicicleta que simboliza ese vínculo. La Magma Tenerife no es solo una edición especial, es una forma de rendir homenaje a la isla, a sus carreteras, a su paisaje y a todo lo que representa para los ciclistas que hemos entrenado aquí. Para nosotros, este proyecto tiene un valor emocional enorme y consolida una unión que ya es para siempre", explicó el varesino.

Ambición, desafío y pasión

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, manifestó que "Tenerife encarna los valores de Aurum con Magma Tenerife: ambición, desafío y pasión, un destino turístico que se ha consolidado como uno de los entornos más completos para el ciclismo de alto nivel". "El paisaje, la altitud y el clima de Tenerife ofrecen condiciones únicas para propiciar un entorno donde la bicicleta se enfrenta a situaciones reales de competición", apunta Melwani, para recordar que "no hay escenario mejor que Tenerife para inspirar a dos grandes deportistas a presentar Magma Tenerife, porque Tenerife no solo pone a prueba la resistencia, despierta la pasión por el ciclismo".

Contador y Basso junto a las diferentes autoridades de la Isla presentes en la puesta en escena de la Magma Tenerife. / El Día

El acto celebrado en el Patio de los Flamboyanes del MUNA contó con la presencia de los consejeros del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha y Yolanda Moliné el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez; una amplia representación del mundo del ciclismo en Tenerif, así como de representantes de prensa nacional e internacional.