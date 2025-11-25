Cuando el deporte supera todas las barreras

En Canarias, el baloncesto ha aprendido a mirar más allá del marcador. En cada pase, en cada abrazo tras una canasta, hay algo que trasciende el juego: la convicción de que el deporte puede ser también un idioma de inclusión. Así lo demuestra Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias, la primera liga federada del país para deportistas con discapacidad intelectual y enfermedades relacionadas con la salud mental, que este pasado fin de semana inauguró su cuarta temporada.

Este año, el arranque se ha celebrado de forma simultánea en dos islas, Tenerife y Fuerteventura, que han sido el escenario de una competición que nació en 2021 fruto del compromiso y la alianza entre la Federación Canaria de Baloncesto y Plátano de Canarias. Lo que comenzó como una apuesta valiente, se ha convertido en un modelo de referencia: un circuito regional en formato de concentraciones, con dos ligas —Salud Mental y Discapacidad Intelectual— que recorre islas, integra diversos colectivos y favorece la convivencia y la participación.

Una liga que crece con propósito

El éxito y gran acogida que ha tenido Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias en las temporadas anteriores es lo que justifica que el proyecto continúe y siga creciendo año a año. En la temporada 24-25, la liga reunió a más de 270 jugadores y jugadoras en citas tan emotivas como la vivida en el Pabellón Santiago Martín, de Tenerife, o en la histórica jornada de La Graciosa, donde se disputó el primer partido oficial en la octava isla. “Fue un momento mágico, una metáfora de lo que somos: una liga sin límites, capaz de llegar a cualquier rincón donde haya ilusión por jugar”, resume Sergio Castro, uno de los coordinadores del proyecto.

Cada edición deja momentos que explican por qué estas competiciones son mucho más que deporte. El coordinador Juan Miguel Morales recuerda la canasta que marcó un antes y un después: la de un jugador ciego del proyecto SUMA que, con la ayuda de un guía, logró anotar por primera vez en una competición oficial en Canarias. “La grada entera se levantó. Aquello fue la definición perfecta de superación”, señala.

El valor de una comunidad

En la primera cita de esta nueva temporada, más de 140 deportistas llenaron de energía el pasado sábado el Pabellón Municipal Oasis, en Puerto del Rosario, y el Polideportivo del Valle de San Lorenzo, en Arona. Clubes como el Gran Canaria Proyecto Suma, el CD Addin Basket o los Magec Tías Inclusivo Rojo y Negro, entre otros, participaron en esta primera jornada de concentración, que abre un calendario con paradas en cinco islas.

Pero detrás de cada dorsal hay una historia. Una madre que confiesa que su hijo “lleva despierto desde las cinco de la mañana esperando ponerse el uniforme”. Una azafata que se emociona al verlos embarcar con la misma ilusión que cualquier profesional. O los voluntarios que, entre plátanos y abrazos, recuerdan que el éxito está en compartir.

La fruta del deporte para todos

“Baloncesto Sin Límites simboliza el poder del deporte para unir, inspirar y transformar vidas”, destacan desde Plátano de Canarias, patrocinador principal y motor de la iniciativa. La marca, presente en las principales competiciones nacionales, ha encontrado en este proyecto una forma genuina de trasladar sus valores: esfuerzo, salud y comunidad. Su apoyo garantiza que cada jornada cuente con una dosis de energía natural que alimenta tanto el cuerpo como el espíritu.

Más que una competición

El balón de la liga —diseñado con los colores oro, plata y bronce de la Bandera de la Superación— se ha convertido en un símbolo reconocible dentro y fuera de las canchas. Representa a quienes no se rinden y a quienes creen que el deporte debe ser una herramienta de inclusión real.

La cuarta temporada de Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias no solo refuerza un proyecto deportivo, sino un compromiso social que ha sabido implicar a instituciones, clubes, familias y medios. Una red de personas que, cada fin de semana, demuestra que no hay límites cuando se juega desde el corazón.

En un mundo que a veces divide, esta liga une. Y en cada bote del balón, late una verdad sencilla: que el deporte, como la vida, es mejor cuando todos pueden participar.