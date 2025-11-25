El Batistana y el Corarenal brillan en Castellón

El Batistana y el Corarenal regresaron a la Isla con excelentes resultados tras un fin de semana de éxitos en Castellón, Comunidad Valenciana, en donde se celebraron paralelamente el Nacional Base Conjuntos Iberdrola y la tercera y última fase de la Copa de España Conjuntos.

Nacional Base.

El Batistana, que coleccionó actuaciones notables, fue primero en categoría alevín (con una nota de 17,950) y cadete (sumatorio de 20,900) en el Nacional Base Conjuntos. Además, las chicas de Jackeline y Leticia Batista conquistaron un meritorio séptimo puesto en prebenjamines. También en el Nacional Base Conjuntos, sobresalieron el undécimo lugar del Odisea (Santa Cruz) en cadetes y el decimocuarto puesto del Intrara (Los Realejos) en categoría alevín.

Copa de España.

En la Copa de España Conjuntos también brilló el Batistana por acumulación, aunque la actuación más destaca fue la del Corarenal (La Laguna) en sénior. Con una brillantísima medalla de plata y una nota de 22,950, las pupilas de Yanira Lutzardo se quedaron a un solo punto del campeón el Benifaió, de Valencia. El Batistana, por su parte, fue segundo en infantiles. Las capitalinas no mordieron el oro por solo una diferencia de 0,05 puntos: firmaron un 19,650, por los 19,700 del Alaia, de Navarra.

A la izquierda, el equipo júnior del Corarenal, subcampeón de la Copa de España Conjuntos. | RFEG

También a punto de la gloria en júnior estuvieron las chicas del Batistana en la Copa de España Conjuntos, aunque en esta categoría la diferencia se redujo a la ejecución. La del Mabel Benicarló, según los jueces, fue aún más certera. De ahí que las valencianas se llevaran el oro y las tinerfeñas la plata pese a que la nota que obtuvieron fue idéntica (21,550).

Canarias triunfa.

Concluida la tercera fase de la Copa de España, la clasificación definitiva arrojó resultados excelentes para Canarias. Nuestra comunidad autónoma, con una importante cuota de participación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se impuso en el parcial de Castellón con una nota de 80,500 puntos, por los 79,650 de la región local, la Comunidad Valenciana. En la clasificación general, Canarias, que fue la mejor en todas y cada una de las fases, concluye en primer lugar con 226,450. Navarra fue segunda con 221,750.

Dos citas más.

En la agenda de los gimnastas y clubes de la provincia quedan aún dos citas importantes en el calendario antes de la conclusión del año 2025. Este fin de semana (29 y 30 de noviembre) se celebra en Madrid la Copa Base Individual Iberdrola (femenina) y Masculina en Madrid. Del 3 al 6 de diciembre, también en la capital, se disputará el Campeonato de España Conjuntos.