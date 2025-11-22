Garrigós y Nieto darán sendas clases maestras en Tenerife

El despacho canario Hodgson Strategies mantiene su apuesta y apoyo por el deporte infantil, y concretamente por el judo, disciplina muy alineada con su estrategia corporativa de fomentar los valores en los niños, como el respeto, la disciplina, la confianza y el trabajo en equipo. De esta forma, la citada firma de asesoramiento, junto con la academia Judo Halcón, localizada en Tenerife, organizan sendas masterclass para niños en las que enseñará las técnicas avanzadas de judo con el fin de mejorar y aprender proyecciones complejas y técnicas de suelo. Fran Garrigós y Adrián Nieto, dos de los judocas más destacados del panorama nacional, serán los encargados de impartirlas.

En estas citas se repasará con los alumnos tácticas para la competición, como el uso del impulso del oponente para ejecutar derribos; y se tratarán otros aspectos como entender más a fondo los pilares del judo, el respeto, la cortesía y el autocontrol. Las dos sesiones tendrán lugar en el Dojo Judo Halcón para los miembros de esta academia, y se celebrarán los días 5 de diciembre, y 23 de enero de 2026.

En la primera jornada estará presente Adrián Nieto (Valdemoro, 1998), actual campeón de España y considerado como unos de los mejores judocas nacionales masculinos de menos de 66 kilos. En la segunda de estas jornadas los alumnos del Judo Halcón podrán disfrutar de Fran Garrigós (Móstoles, 1994), que además de su dedicación deportiva es sargento del Ejército del Aire. Compite en la categoría de -60 kilos con el aval de haber sido campeón del Mundo (2023), tricampeón de Europa (2021, 2022 y 2024) y además medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.