Voleibol / Liga Iberdrola
Duelo vital del Haris para no complicarse la Copa
Después de cuatro derrotas seguidas el equipo de Guillermo Orduna recibe al Fundación Cajasol, rival directo por la octava plaza
El Tenerife Libby’s La Laguna afronta (18:00) la octava jornada de la Liga Iberdrola con la necesidad de romper su mala racha y no complicarse clasificatoriamente hablando. El equipo lagunero recibirá al Fundación Cajasol Andalucía en el Pabellón Pablos Abril de Taco en lo que será un duelo directo entre el décimo y el noveno clasificado, separados por solo un punto en la tabla. El CV Haris cayó el miércoles en el tie-break ante el CV Sayre, en la que supuso su cuarta derrota seguida en liga. Por su parte, el Cajasol llega tras sufrir una derrota por la vía rápida frente al DSV Sant Cugat.
El entrenador blanquiazul, Guillermo Orduna, valoró una semana «complicada» debido a la acumulación de partidos y la falta de sesiones de entrenamiento. «Ha sido una semana difícil, venimos de disputar dos encuentros seguidos como visitantes. La liga está muy pareja y todos los partidos se resuelven con mucha igualdad. Cada choque te desgasta mucho», explicó. En este sentido, Orduna subrayó la importancia de volver a jugar en casa. «Necesitamos de la afición para sumar tres puntos», dijo. «Es fundamental ganar para afianzarnos entre los ocho primeros. Ahora mismo, nuestra prioridad es clasificarnos para la Copa», insistió.
Sobre el rival, Orduna destacó que «Cajasol Andalucía llega con un rendimiento irregular». «Todos los equipos de la zona media están muy apretados en cuanto a puntos. Debemos estar atentos a sus jugadoras más determinantes, como Magui Frías, que marca el ritmo del equipo. Tienen un buen grupo. Será un partido muy disputado», añadió. n
